El huracán Erin amenaza con volver a intensificarse al acercarse a Bahamas

Huracán Erin se degradó a categoría 3. Foto: AFP

El huracán Erin, primero de la temporada en el Atlántico, mantiene en alerta a las autoridades mientras avanza hacia el sureste de las Bahamas, donde ya se emitió una alerta de tormenta tropical, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En Puerto Rico, más de 150 mil personas permanecen sin energía eléctrica tras el paso del ciclón, que la noche del sábado se ubicó a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, con vientos de hasta 205 km/h.

De categoría 5 a 3… pero con posibilidad de intensificarse

Erin alcanzó el sábado la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, considerada “catastrófica”, con vientos de 255 km/h. Horas después perdió fuerza y fue degradado a categoría 3, aunque el NHC advirtió que podría volver a intensificarse en los próximos días.

El organismo señaló que la tormenta muestra fluctuaciones en su estructura interna, lo que podría favorecer un nuevo incremento en la fuerza de sus vientos a medida que se desplaza por aguas más cálidas.

Riesgo de lluvias intensas e inundaciones

Las autoridades meteorológicas advirtieron que Erin podría descargar hasta 200 milímetros de lluvia en algunas zonas aisladas del Caribe, con riesgo de inundaciones severas, deslaves y corrimientos de tierra.

El fuerte oleaje generado por el sistema ya impacta en las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Turcas y Caicos, y se espera que a inicios de semana alcance a Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos, generando marejadas peligrosas y corrientes marinas.

Un huracán ligado al cambio climático

La rápida intensificación de Erin —que en apenas 24 horas pasó de categoría 1 a 5— se suma a un patrón que los científicos atribuyen al calentamiento global y al aumento de la temperatura del mar, factores que alimentan tormentas más destructivas.

Los meteorólogos anticipan que la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende de junio a noviembre, será más activa de lo habitual. El año pasado, fenómenos como el huracán Helene dejaron cientos de víctimas y daños millonarios en el Caribe y el sureste de Estados Unidos.

