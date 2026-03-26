Este jueves CDMX espera cielo despejado y ambiente cálido

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sin lluvias, temperatura de hasta 26 °C y viento. FOTO: Cuartoscuro

Por la mañana de este jueves 26 de marzo, la Ciudad de México registra cielo despejado, presencia de bruma y un ambiente fresco, mientras que en zonas altas del Estado de México se perciben condiciones más frías, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Durante la tarde, el ambiente cambiará a templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado. Se prevé probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la CDMX no se esperan lluvias a lo largo del día.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima alcanzará entre 24 y 26 °C, mientras que la mínima se ubicó entre 8 y 10 °C. Estas condiciones favorecen un día con contrastes entre la mañana fresca y la tarde más cálida.

Para Toluca, Estado de México, el pronóstico indica una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C, con posibilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en 24 horas.

Además, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar ligeras tolvaneras o movimiento de polvo en algunas zonas.

Estas condiciones se mantendrán a lo largo del día, con un ambiente estable en la capital del país y mayor nubosidad hacia el Estado de México.

El pronóstico indica que no habrá precipitaciones en la CDMX, por lo que se espera una jornada sin afectaciones por lluvia, aunque con cambios en la nubosidad durante la tarde.

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