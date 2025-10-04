GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 4 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta múltiples sistemas meteorológicos activos: una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico cerca de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, la vaguada monzónica, canales de baja presión, un frente frío sobre el norte y noroeste, y la onda tropical núm. 36 aproximándose a la península de Yucatán, ocasionando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en gran parte del país.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Michoacán (oeste) Guerrero (costa, este y oeste) Oaxaca (oeste) Veracruz (sur) Tabasco (oeste) Chiapas (norte, centro y sur)

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco Colima Puebla Campeche Yucatán

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Sinaloa Durango Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Guanajuato Querétaro

:

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

Temperaturas

Máximas 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nayarit.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nayarit. Máximas 30 a 35 °C : Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas 0 a 5 °C: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla durante la madrugada del domingo.

Vientos y oleaje

Rachas 70 a 80 km/h : costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Rachas 40 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec) y Veracruz (costa).

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec) y Veracruz (costa). Rachas 40 a 50 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche y Yucatán.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche y Yucatán. Oleaje 2.5 a 3.5 m : costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje 1.5 a 2.5 m: costa occidental de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima este domingo?

Durante el domingo, la zona de baja presión continuará cerca de Michoacán, Colima y Jalisco, generando lluvias intensas a puntuales torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado. La vaguada monzónica y los canales de baja presión mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, incluida la península de Yucatán. La nueva onda tropical núm. 36 reforzará las lluvias en Yucatán y el sureste. El frente frío núm. 5 ocasionará vientos fuertes en el norte y noroeste del país.