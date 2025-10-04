Este sábado se prevén lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas
Para este sábado 4 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta múltiples sistemas meteorológicos activos: una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico cerca de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, la vaguada monzónica, canales de baja presión, un frente frío sobre el norte y noroeste, y la onda tropical núm. 36 aproximándose a la península de Yucatán, ocasionando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en gran parte del país.
¿Dónde lloverá este sábado?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Michoacán (oeste)
- Guerrero (costa, este y oeste)
- Oaxaca (oeste)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (norte, centro y sur)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Jalisco
- Colima
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.
Temperaturas
- Máximas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nayarit.
- Máximas 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Mínimas 0 a 5 °C: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla durante la madrugada del domingo.
Vientos y oleaje
- Rachas 70 a 80 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
- Rachas 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec) y Veracruz (costa).
- Rachas 40 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche y Yucatán.
- Oleaje 2.5 a 3.5 m: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
- Oleaje 1.5 a 2.5 m: costa occidental de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
¿Cómo estará el clima este domingo?
Durante el domingo, la zona de baja presión continuará cerca de Michoacán, Colima y Jalisco, generando lluvias intensas a puntuales torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado. La vaguada monzónica y los canales de baja presión mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, incluida la península de Yucatán. La nueva onda tropical núm. 36 reforzará las lluvias en Yucatán y el sureste. El frente frío núm. 5 ocasionará vientos fuertes en el norte y noroeste del país.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste), Puebla (sur), Guerrero (oeste y costa), Chiapas (norte y costa), Tabasco (oeste), Veracruz (sur), Campeche (noreste y centro).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León y Querétaro.