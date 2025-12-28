Frente 24 y 25 se combinan este domingo; habrá lluvias y caída de aguanieve en distintos estados

| 02:39 | Redacción | Uno TV
Frente 24 se mantiene y frente 25 entra al país este domingo.
Frente 24 se mantiene y frente 25 entra al país este domingo. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 28 de diciembre, el frente frío 24 se desplazará sobre el noroeste de México, originando chubascos en Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; asimismo, se prevé ambiente frío con probable caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche; fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Yucatán. Un segundo canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Nayarit y Zacatecas.   

Asimismo, el frente frío 24 se disipará sobre el norte del territorio nacional, sin embargo, durante la tarde, el frente frío 25 se aproximará e ingresará sobre la frontera norte y noreste del territorio nacional, marcando descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las citadas regiones, además de la probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

¿Dónde lloverá este domingo 28 de diciembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chiapas
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Estado de México
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Morelos
  • Veracruz

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Chihuahua

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 28 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Guerrero y Oaxaca
  • 30 a 35 ° C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sonora
  • Viento de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Veracruz
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado, aunque sin lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
  • Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

