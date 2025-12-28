Frente 24 y 25 se combinan este domingo; habrá lluvias y caída de aguanieve en distintos estados
Para este domingo 28 de diciembre, el frente frío 24 se desplazará sobre el noroeste de México, originando chubascos en Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; asimismo, se prevé ambiente frío con probable caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche; fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Yucatán. Un segundo canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Nayarit y Zacatecas.
Asimismo, el frente frío 24 se disipará sobre el norte del territorio nacional, sin embargo, durante la tarde, el frente frío 25 se aproximará e ingresará sobre la frontera norte y noreste del territorio nacional, marcando descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las citadas regiones, además de la probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.
¿Dónde lloverá este domingo 28 de diciembre?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chiapas
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Nayarit
- Estado de México
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Veracruz
Posible caída de nieve o aguanieve
- Chihuahua
Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 28 de diciembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Guerrero y Oaxaca
- 30 a 35 ° C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sonora
- Viento de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Veracruz
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado, aunque sin lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.
