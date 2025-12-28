Frente 24 y 25 se combinan este domingo; habrá lluvias y caída de aguanieve en distintos estados

GENERANDO AUDIO...

Frente 24 se mantiene y frente 25 entra al país este domingo. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 28 de diciembre, el frente frío 24 se desplazará sobre el noroeste de México, originando chubascos en Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; asimismo, se prevé ambiente frío con probable caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche; fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Yucatán. Un segundo canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Nayarit y Zacatecas.

Asimismo, el frente frío 24 se disipará sobre el norte del territorio nacional, sin embargo, durante la tarde, el frente frío 25 se aproximará e ingresará sobre la frontera norte y noreste del territorio nacional, marcando descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las citadas regiones, además de la probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

¿Dónde lloverá este domingo 28 de diciembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chiapas

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Nayarit

Estado de México

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Veracruz

Posible caída de nieve o aguanieve

Chihuahua

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 28 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Guerrero y Oaxaca

Guerrero y Oaxaca 30 a 35 ° C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 4 0 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur y Sonora

: Baja California, Baja California Sur y Sonora Viento de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Veracruz

Tabasco, Campeche, Yucatán y Veracruz Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado, aunque sin lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado, aunque sin lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.