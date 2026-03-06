Frente frío 39 provocará lluvias en gran parte del país este viernes 6 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en gran parte del país por frente frío 39. Foto: Cuartoscuro

Durante este viernes 6 de marzo, una línea seca en el noreste de México e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León, y chubascos en Tamaulipas, además de rachas de viento de 60 a 80 km/h con condiciones para la formación de torbellinos en el norte de los estados mencionados. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí e Hidalgo; fuertes en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, chubascos en Morelos, y lluvias aisladas en Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Asimismo, el frente frío 39 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 80 km/h en la región. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y la advección de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Veracruz y Tabasco, y lluvias aisladas en Guerrero. Todas las lluvias mencionadas podrán acompañarse de descargas eléctricas y la posible caída de granizo.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este viernes 6 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Tabasco

Las rachas de viento fuertes provocadas por el frente frío 39 podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 6 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Oaxaca

Oaxaca 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Durango, Estado de México y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a 5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila

: Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Sonora, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Chiapas

: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California

de altura: costa de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente templado y posible lluvia. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

