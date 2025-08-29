Frente frío traerá lluvias intensas este fin de semana en México
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por el posible ingreso de un frente frío que podría refrescar las temperaturas y causar lluvias fuertes en diferentes estados de la República Mexicana. Se espera que suceda entre el sábado 30 y el lunes 1 de septiembre.
“Se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, el cual originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Dónde lloverá en durante el fin de semana?
De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias no darán tregua desde este viernes y, por lo menos, hasta el lunes 1 de septiembre.
Este viernes la interacción de fenómenos como el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 27 podrían causar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:
- Veracruz (sur)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (norte y este)
- Chiapas (norte, centro y sur)
- Tabasco (este y sur)
Así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se esperan en:
- Sinaloa
- Durango
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Quintana Roo
Durante el sábado, domingo y lunes, el posible ingreso del frente frío sobre el norte y noreste de México, una nueva onda tropical (la número 28), causarán precipitaciones.
Para el sábado 30 de agosto se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:
- Guerrero (centro y oeste)
- Oaxaca (este y norte)
- Veracruz (sur)
- Chiapas (oeste, sur y este)
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:
- Sonora
- Chihuahua
- Michoacán
- Puebla
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Mientras que el domingo 31 de agosto, se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:
- Puebla (oriente)
- Veracruz (sur)
- Guerrero (sur y este)
- Oaxaca (oeste, norte y este)
- Chiapas (oeste, centro y sur)
- Tabasco (centro y oeste)
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Durango
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Yucatán
- Quintana Roo
También podrían comenzar a registrarse las primeras temperaturas bajas con mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:
- Durango
- Estado de México
- Puebla
Para el lunes 1 de septiembre también se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:
- Chihuahua (oeste)
- Nuevo León (centro)
- Tamaulipas (oeste)
- Puebla (oriente)
- Veracruz (sur)
- Jalisco (oeste)
- Guerrero (centro y este)
- Oaxaca (oeste y norte)
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:
- Sonora
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de:
- Durango
- Estado de México
- Puebla