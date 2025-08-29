Frente frío traerá lluvias intensas este fin de semana en México

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por el posible ingreso de un frente frío que podría refrescar las temperaturas y causar lluvias fuertes en diferentes estados de la República Mexicana. Se espera que suceda entre el sábado 30 y el lunes 1 de septiembre.

“Se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, el cual originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Foto: Conagua

¿Dónde lloverá en durante el fin de semana?

De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias no darán tregua desde este viernes y, por lo menos, hasta el lunes 1 de septiembre.

Este viernes la interacción de fenómenos como el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 27 podrían causar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:

Veracruz (sur)

Guerrero (este)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (norte, centro y sur)

Tabasco (este y sur)

Así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Campeche

Yucatán

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se esperan en:

Sinaloa

Durango

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Quintana Roo

Durante el sábado, domingo y lunes, el posible ingreso del frente frío sobre el norte y noreste de México, una nueva onda tropical (la número 28), causarán precipitaciones.

Para el sábado 30 de agosto se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:

Guerrero (centro y oeste)

Oaxaca (este y norte)

Veracruz (sur)

Chiapas (oeste, sur y este)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Michoacán

Puebla

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que el domingo 31 de agosto, se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:

Puebla (oriente)

Veracruz (sur)

Guerrero (sur y este)

Oaxaca (oeste, norte y este)

Chiapas (oeste, centro y sur)

Tabasco (centro y oeste)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Sinaloa

Durango

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Yucatán

Quintana Roo

También podrían comenzar a registrarse las primeras temperaturas bajas con mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Durango

Estado de México

Puebla

Para el lunes 1 de septiembre también se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en:

Chihuahua (oeste)

Nuevo León (centro)

Tamaulipas (oeste)

Puebla (oriente)

Veracruz (sur)

Jalisco (oeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (oeste y norte)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en:

Sonora

Coahuila

San Luis Potosí

Sinaloa

Nayarit

Colima

Michoacán

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de: