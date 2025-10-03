GENERANDO AUDIO...

Frío y lluvias prevalecen en México. Cuartoscuro

El Frente Frío Número 5 y las lluvias intensas marcarán las condiciones meteorológicas de este viernes 3 de octubre de 2025 en gran parte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, localizada al sur de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica, ocasionará lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en regiones del occidente de México.

De manera simultánea, un canal de baja presión en el Golfo de México y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán, así como lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Estados con lluvias intensas

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Campeche

Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Nayarit

Jalisco

Ciudad de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Sinaloa

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Sonora

Durango

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y podrían generar inundaciones, deslaves y encharcamientos.

Frente frío en el noroeste

El frente frío número 5 ingresará al noroeste del país durante la tarde, afectando principalmente a Baja California y Sonora con lluvias aisladas, rachas de viento y descenso de temperatura.

El SMN reiteró que las lluvias intensas podrían ocasionar reducción en la visibilidad en carreteras y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Pronóstico de bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (zonas serranas):

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Viento y oleaje

Rachas de 60 a 70 km/h en costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, incluyendo el Istmo y Golfo de Tehuantepec

en costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, incluyendo el Istmo y Golfo de Tehuantepec Rachas de 50 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora

en Baja California, Baja California Sur y Sonora Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en Baja California, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

en Baja California, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco, Chiapas y Veracruz

Valle de México

En la Ciudad de México se esperan lluvias puntuales fuertes, con temperaturas de 13 a 15 °C mínima y 22 a 24 °C máxima. En el Estado de México se prevén lluvias muy fuertes, con temperaturas de 10 a 12 °C mínima y 20 a 22 °C máxima.

