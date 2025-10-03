Abrígate: Frente frío y lluvias intensas impactan más de 15 estados en México
El Frente Frío Número 5 y las lluvias intensas marcarán las condiciones meteorológicas de este viernes 3 de octubre de 2025 en gran parte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, localizada al sur de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica, ocasionará lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en regiones del occidente de México.
De manera simultánea, un canal de baja presión en el Golfo de México y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán, así como lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
Estados con lluvias intensas
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Yucatán
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit
- Jalisco
- Ciudad de México
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Durango
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y podrían generar inundaciones, deslaves y encharcamientos.
Frente frío en el noroeste
El frente frío número 5 ingresará al noroeste del país durante la tarde, afectando principalmente a Baja California y Sonora con lluvias aisladas, rachas de viento y descenso de temperatura.
El SMN reiteró que las lluvias intensas podrían ocasionar reducción en la visibilidad en carreteras y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
Pronóstico de bajas temperaturas
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (zonas serranas):
- Baja California
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Michoacán
- Querétaro
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Oaxaca
Viento y oleaje
- Rachas de 60 a 70 km/h en costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, incluyendo el Istmo y Golfo de Tehuantepec
- Rachas de 50 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en Baja California, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco, Chiapas y Veracruz
Valle de México
En la Ciudad de México se esperan lluvias puntuales fuertes, con temperaturas de 13 a 15 °C mínima y 22 a 24 °C máxima. En el Estado de México se prevén lluvias muy fuertes, con temperaturas de 10 a 12 °C mínima y 20 a 22 °C máxima.