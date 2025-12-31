GENERANDO AUDIO...

CDMX activa aviso por frío el 31 de diciembre y 1 de enero. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó un aviso especial por descenso de temperaturas en la Ciudad de México para el 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, con amaneceres fríos a muy fríos y probabilidad de heladas en zonas altas de la capital.

De acuerdo con la dependencia, durante ambos días se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 6 grados Celsius en las primeras horas de la mañana, principalmente en zonas altas.

Además, se activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del jueves 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México. La medida aplica para las siguientes alcaldías:

Xochimilco

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

El descenso térmico más significativo se prevé durante la madrugada del 31 de diciembre, justo en las horas previas a los festejos de Año Nuevo.

Pronóstico de frío y heladas en la Ciudad de México

Las autoridades informaron que, aunque el frío será intenso al amanecer, por la tarde el ambiente cambiará a templado y cálido, con temperaturas máximas de entre 17 y 22 grados Celsius.

Además, no se descartan lluvias ligeras aisladas en algunas zonas de la capital.

Estas condiciones están asociadas al ingreso de aire frío, por lo que se pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales, especialmente durante reuniones nocturnas y actividades al aire libre por las celebraciones de fin de año.

Recomendaciones de Protección Civil ante el frío

Ante el descenso de temperaturas en CDMX, la dependencia emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud, sobre todo en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias:

Abrigarse adecuadamente , usando ropa cómoda y en varias capas

, usando ropa cómoda y en varias capas Cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío

para evitar respirar aire frío Alimentarse bien , consumir frutas y verduras, y tomar líquidos y bebidas calientes

, consumir frutas y verduras, y tomar líquidos y bebidas calientes Si se utilizan calentadores , asegurarse de mantener una buena ventilación para evitar intoxicaciones

, asegurarse de mantener una buena ventilación para evitar Evitar el uso de pirotecnia , ya que puede provocar accidentes

, ya que puede provocar accidentes Identificar los módulos de salud cercanos y acude si presentas algún malestar

La Secretaría de Gestión Integral reiteró que la prevención es clave para evitar incidentes durante las celebraciones de Año Nuevo, por lo que pidió tomar precauciones desde la noche del 31 de diciembre y durante la madrugada del 1 de enero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.