El clima en la Ciudad de México y el Valle de México estará marcado por contrastes este día. Por la mañana se espera ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente nublado y bruma, mientras que en zonas altas persistirá un ambiente muy frío con posibles heladas.

Después del mediodía, las condiciones cambiarán. Se prevé un ambiente templado a cálido, con cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia en toda la región, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante las primeras horas del día, las bajas temperaturas serán el principal factor a considerar, sobre todo en áreas elevadas del Valle de México, donde el frío será más intenso. La presencia de bruma podría reducir ligeramente la visibilidad en algunos puntos.

Por la tarde, el incremento de la temperatura permitirá condiciones más agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque se mantendrá el cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias ni tormentas en la región.

Pronóstico del clima en CDMX y Valle de México hoy 9 de enero

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 6 y 8 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima alcanzará entre 24 y 26 grados Celsius, lo que confirma una jornada con mañanas frías y tardes cálidas.

Para Toluca, Estado de México, el frío será más marcado. Se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 grados Celsius, con posibles heladas, y una máxima de 20 a 22 grados Celsius durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sea de componente sur, con velocidades de 5 a 15 km/h y rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera sensación térmica más fresca en algunos momentos del día.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones durante la mañana y la noche, especialmente en zonas altas, por el frío intenso y las heladas, así como mantenerse informado ante cualquier cambio en el pronóstico del clima en el Valle de México.

