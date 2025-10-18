Alerta: vienen friazos de -5 grados y lluvias; checa tu estado

GENERANDO AUDIO...

Intensas lluvias provocaron inundaciones en Suchiate, Chiapas

Bajas temperaturas de hasta –5 grados y lluvias intensas se esperan en varias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional, producto de fenómenos como la cercanía de la vaguada monzónica, canales de baja presión y la aproximación de un nuevo frente frío.

¿En qué estados habrá bajas temperaturas?

De acuerdo con las autoridades, se esperan temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con posibles heladas en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Además, también se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de:

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

¿En qué estados habrá lluvias?

A las bajas temperaturas se esperan, también, lluvias de intensas a aisladas en varios estados de la República Mexicana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas:

Chiapas (regiones Sierra y Soconusco)

Además, también se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:

Guerrero (centro, este y costa)

Oaxaca (regiones oeste y costa)

De igual manera, el pronóstico alerta por chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Michoacán (centro y costa)

Estado de México (sur y suroeste)

Morelos

Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca)

Quintana Roo (este y noreste)

Autoridades también destacaron que se esperan intervalos de chubascos:

Durango (oeste y sur)

Nayarit

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Ciudad de México (sur y suroeste)

Tlaxcala (centro, este y sur)

Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste)

Yucatán (centro y este)

Finalmente, también se esperan lluvias aisladas: