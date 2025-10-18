Alerta: vienen friazos de -5 grados y lluvias; checa tu estado
Bajas temperaturas de hasta –5 grados y lluvias intensas se esperan en varias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional, producto de fenómenos como la cercanía de la vaguada monzónica, canales de baja presión y la aproximación de un nuevo frente frío.
¿En qué estados habrá bajas temperaturas?
De acuerdo con las autoridades, se esperan temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con posibles heladas en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
Además, también se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de:
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
¿En qué estados habrá lluvias?
A las bajas temperaturas se esperan, también, lluvias de intensas a aisladas en varios estados de la República Mexicana.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas:
- Chiapas (regiones Sierra y Soconusco)
Además, también se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:
- Guerrero (centro, este y costa)
- Oaxaca (regiones oeste y costa)
De igual manera, el pronóstico alerta por chubascos con lluvias puntuales fuertes:
- Michoacán (centro y costa)
- Estado de México (sur y suroeste)
- Morelos
- Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca)
- Quintana Roo (este y noreste)
Autoridades también destacaron que se esperan intervalos de chubascos:
- Durango (oeste y sur)
- Nayarit
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Ciudad de México (sur y suroeste)
- Tlaxcala (centro, este y sur)
- Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste)
- Yucatán (centro y este)
Finalmente, también se esperan lluvias aisladas:
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tamaulipas
- Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)