Alerta: vienen friazos de -5 grados y lluvias; checa tu estado

Bajas temperaturas de hasta –5 grados y lluvias intensas se esperan en varias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional, producto de fenómenos como la  cercanía de la vaguada monzónica, canales de baja presión y la aproximación de un nuevo frente frío.  

¿En qué estados habrá bajas temperaturas? 

De acuerdo con las autoridades, se esperan temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con posibles heladas en zonas serranas de:  

  • Baja California 
  • Chihuahua  
  • Durango 

Además, también se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de:  

  • Estado de México  
  • Tlaxcala 
  • Puebla 
  • Veracruz 

¿En qué estados habrá lluvias?  

A las bajas temperaturas se esperan, también, lluvias de intensas a aisladas en varios estados de la República Mexicana.  

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas:  

  • Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) 

Además, también se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:  

  • Guerrero (centro, este y costa)  
  • Oaxaca (regiones oeste y costa) 

De igual manera, el pronóstico alerta por chubascos con lluvias puntuales fuertes

  • Michoacán (centro y costa) 
  • Estado de México (sur y suroeste) 
  • Morelos 
  • Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca) 
  • Quintana Roo (este y noreste) 

Autoridades también destacaron que se esperan intervalos de chubascos:  

  • Durango (oeste y sur) 
  • Nayarit 
  • Jalisco (oeste y sur) 
  • Colima 
  • Ciudad de México (sur y suroeste) 
  • Tlaxcala (centro, este y sur) 
  • Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) 
  • Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) 
  • Yucatán (centro y este) 

Finalmente, también se esperan lluvias aisladas:  

  • Coahuila 
  • Nuevo León 
  • Zacatecas 
  • San Luis Potosí 
  • Hidalgo 
  • Tamaulipas 
  • Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) 

