Graban impresionante “efecto estadio” desde el ojo del huracán Erin

Foto: AFP / NOAA

El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos voló hacia el ojo del huracán Erin y captó las impresionantes imágenes de lo que se conoce como “efecto estadio”. Este video se difundió a través de redes sociales y ha causado revuelo entre los internautas.

Así se ve el ojo del huracán Erin desde adentro

La cuenta oficial del Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea, también conocidos como “Hurricane Hunters” (cazadores de huracanes), compartió ayer sábado un video del “efecto estadio” desde el interior del huracán “Erin”.

Se le conoce como “efecto estadio” al momento en que se forma una pared de nubes debido a la gran fuerza que está generando, justo en el centro de la tormenta, donde todo se mantiene en calma. La vista desde el interior es similar a lo que se puede ver en los estadios deportivos desde las tribunas hacia el techo.

De acuerdo con la publicación en X (antes Twitter), las imágenes fueron tomadas el viernes por la tarde mientras un avión sobrevolaba el ojo del huracán. Este tipo de misiones ayudan al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) a recabar información sobre este tipo de fenómenos.

Huracán Erin se degrada a categoría 3

El huracán Erin, el primero de la temporada en el océano Atlántico, se degradó a ciclón de categoría 3 este domingo, durante su paso por las islas del Caribe, con un riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, según los meteorólogos.

El huracán se intensificó brevemente el sábado hasta alcanzar al final del día la categoría máxima 5, calificada de “catastrófica” por las autoridades estadounidenses, antes de que la velocidad de los vientos disminuyera.

Erin alcanzó la categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, poco más de 24 horas después de convertirse en un huracán de categoría 1, una rápida intensificación que, según científicos, se ha vuelto más común por el calentamiento global.

El domingo hacia las 6:00 horas (GMT), Erin se encontraba a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, en Puerto Rico. En ese momento había bajado a categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora, según el NHC.

“Se espera que el centro de Erin se desplace justo al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el domingo, y pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas el domingo por la noche y el lunes”, informó el NHC.

La alerta de tormenta tropical seguía vigente en las islas Turcas y Caicos, mientras que en las Islas Vírgenes, Puerto Rico y el sudeste y el centro de Bahamas se aconsejó seguir atentamente la evolución del huracán.

