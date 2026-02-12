Hoy en CDMX se espera cielo despejado a parcialmente nublado

GENERANDO AUDIO...

Se espera ambiente frío a fresco. FOTO: cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo despejado a parcialmente nublado y presencia de bruma durante el día. Por la mañana se espera ambiente frío a fresco, con heladas en zonas serranas del Estado de México y bancos de niebla al norte de la entidad. Por la tarde, el clima cambiará a ambiente cálido, sin pronóstico de lluvia en ambas entidades.

Las autoridades informaron que la temperatura mínima en la CDMX será de 9 a 11 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 28 y 30 °C. En Toluca, Estado de México, la mínima será de 3 a 5 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Durante la mañana, el frío se sentirá con mayor intensidad en zonas altas del Estado de México, donde se prevén heladas. Además, se esperan bancos de niebla en el norte del estado.

Por la tarde, el ambiente será cálido en la región y caluroso en el suroeste del Estado de México, sin probabilidad de lluvia.

El viento será de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar tolvaneras en algunas zonas.

Calidad del aire y dispersión de ozono

El pronóstico meteorológico y los modelos de calidad del aire indican que las condiciones para la dispersión del ozono serán mejores que las del día anterior.

Esto se debe a que el sistema de alta presión comenzará a alejarse, lo que permitirá mayor circulación del aire y ayudará a que los contaminantes se dispersen con más facilidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales ante cualquier actualización en el pronóstico del clima o en los niveles de contaminación.