| 11:41 | Benell Cortés | Uno TV
Foto: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Erin se ha intensificado a huracán categoría 1, convirtiéndose en el primero de la temporada en la cuenca del Atlántico. El fenómeno se localiza a 3 mil 230 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, y por su distancia y trayectoria no representa riesgo ni efectos para territorio nacional.

A las 09:00 horas locales (15:00 GMT), el centro del huracán se ubicaba en latitud 18.2° norte y longitud 56.1° oeste, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 30 km/h. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, con presión central mínima de 996 hPa.

Pronóstico de intensificación

De acuerdo con el SMN, Erin continuará fortaleciéndose en las próximas horas, alcanzando la categoría 4 el 17 y 18 de agosto.

  • 16 de agosto (06:00 h): Categoría 2 con vientos de 170 km/h, a 2,650 km al este de Cancún.
  • 17 de agosto (06:00 h): Categoría 3 con vientos de 205 km/h, a 2,155 km al este de Cancún.
  • 18 de agosto (06:00 h): Categoría 4 con vientos de 220 km/h, a 1,830 km al este-noreste de Cancún.

Posteriormente, el sistema comenzará a debilitarse gradualmente, aunque permanecerá como huracán de gran intensidad hasta el 19 de agosto.

Sin alertas para México

El SMN reiteró que, debido a su lejanía y trayectoria, no se emiten alertas ni recomendaciones para la población mexicana. Las autoridades mantendrán el monitoreo constante de la evolución del sistema.

