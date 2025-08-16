GENERANDO AUDIO...

Erin se convierte en huracán categoría 5. Foto: AFP.

El huracán Erin se fortaleció en las últimas horas y, en punto de las 11:20 de la mañana de este sábado 16 de agosto, se convirtió en categoría 5, la más alta potencia de la escala Saffir-Simpson, mientras sigue avanzando por el océano Atlántico.

Huracán Erin alcanza categoría 5

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Erin pasó a ser un huracán categoría 5, con vientos sostenidos de 256 km/h.

El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, avanzando en dirección oeste a 28 kilómetros por hora.

Mike Brennen, director del Centro Nacional de Huracanes en Miami, dijo que Erin se convirtió rápidamente en un “huracán muy poderoso”, pasando de vientos máximos sostenidos de 160 km/h a 256 km/h, en apenas nueve horas.

Erin, el primer huracán del Atlántico de 2025, se intensificó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en tan sólo 24 horas.

Impactos posibles y zonas de alerta

Se prevé que Erin afecte con bandas de lluvia intensa, fuertes olas y corrientes peligrosas a las Islas de Sotavento, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, y las Islas Turcas y Caicos durante este fin de semana.

Los efectos, posiblemente, se extenderán hacia Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y Canadá a principios de la próxima semana.

Temporada de huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico, de junio a noviembre, se prevé más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.

El año pasado, varias tormentas de gran magnitud sacudieron el Atlántico, incluyendo el huracán Helene, que dejó más de 200 muertos en el sureste de Estados Unidos.

