Huracán Humberto alcanza categoría 5 en el Atlántico; sin riesgo para México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Conagua

Humberto se intensificó este sábado 27 de septiembre a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se ubica a 560 kilómetros al nor-noreste de las Antillas Menores y a 2,655 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con la Conagua, Humberto presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, con rachas de hasta 315 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Debido a su lejanía y trayectoria, el ciclón no representa peligro para el territorio mexicano.

Humberto, huracán categoría 5 en el Atlántico

El huracán Humberto es el sistema más intenso registrado en la región durante la temporada 2025. Según el pronóstico oficial, mantendrá fuerza de gran intensidad mientras avanza en mar abierto, donde se espera que en los próximos días pierda gradualmente potencia hasta degradarse a tormenta post-tropical.

Trayectoria prevista de Humberto

El SMN detalló que, tras su paso frente a las Antillas Menores, el huracán continuará desplazándose en dirección al Atlántico norte, lejos de las costas mexicanas. Se prevé que en los siguientes cinco días disminuya de categoría 5 a categoría 2, hasta quedar como remanente post-tropical alrededor del 2 de octubre.

Sin afectaciones para México

Las autoridades mexicanas reiteraron que, por su distancia y trayectoria, el huracán Humberto no tendrá impactos en el país. Sin embargo, mantienen vigilancia en su evolución y recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales para descartar riesgos indirectos.