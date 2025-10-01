Huracán Imelda alcanza categoría 2 en el Atlántico; sin riesgo para México

GENERANDO AUDIO...

Imelda de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Foto: AFP / Ilustrativa

El huracán Imelda, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localizó en el océano Atlántico, a mil 965 kilómetros al noreste de Cancún, Quintana Roo, sin representar peligro para territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial de las 09:00 horas locales (15:00 GMT), el sistema se ubicó a 550 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Bermuda.

El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el este-noreste a 31 km/h, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h, acompañado de una presión mínima central de 966 hPa. Por su ubicación y trayectoria, se confirmó que no genera efectos en México.

Imelda no representa riesgo para el país

Los pronósticos indican que el huracán se mantendrá lejos de costas nacionales y continuará su desplazamiento hacia el Atlántico. El sistema no ocasionará lluvias ni oleaje en el territorio, por lo que no se emitieron recomendaciones de prevención para la población mexicana.

De acuerdo con el pronóstico de trayectoria, en las próximas horas Imelda seguirá avanzando mar adentro, donde se espera que se degrade a sistema postropical a partir del 2 de octubre.

Autoridades descartan impactos en México

Los reportes oficiales reiteraron que el ciclón no representa peligro para México. Debido a su distancia y rumbo, no habrá afectaciones en tierra, y se mantiene únicamente bajo vigilancia para seguimiento de su evolución.

El fenómeno pasará de huracán categoría 2 a remanentes postropicales en los próximos días, alejándose cada vez más de Cabo Catoche y Cancún, Quintana Roo.