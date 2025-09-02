Huracán Kiko alcanza categoría 1 en el Pacífico

GENERANDO AUDIO...

Foto: nhc.noaa.gov

La madrugada de este 2 de septiembre de 2025, el huracán Kiko alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El fenómeno natural avanza por el océano Pacífico con vientos sostenidos de 120 km/h.

El meteoro se desplaza hacia el oeste a 11 km/h, lejos de las costas mexicanas. De acuerdo con el organismo, en los próximos días podría intensificarse y alcanzar la categoría 2.

Huracán Kiko no representa peligro para México

A pesar de su crecimiento, el huracán Kiko no representa una amenaza inmediata para tierra firme. El sistema mantiene una trayectoria hacia el oeste, rumbo al océano abierto y con dirección al continente asiático.

Esto significa que, en su paso, no impactará directamente en México, por lo que no se esperan efectos en el territorio nacional.

Pronóstico y seguimiento oficial

El NHC señaló que se dará un monitoreo constante a la evolución de Kiko durante la semana. Los reportes satelitales coinciden en que el miércoles podría intensificarse a categoría 2, aunque seguirá su rumbo mar adentro.

Por el momento, las autoridades meteorológicas descartan que este huracán provoque afectaciones en el país, pero recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales.