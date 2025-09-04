GENERANDO AUDIO...

Foto: El Mangle/SMN.

El huracán Lorena, de categoría 1, continúa intensificándose paralelo a las costas de Baja California Sur, estado en donde ya dejó las primeras afectaciones ante su paso. Además, el fenómeno ha ocasionado el cierre de escuelas y puertos, así como la evacuación de habitantes ubicados en zonas de riesgo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:00 horas, el centro del ciclón se localizó a 255 km al oeste de Cabo San Lucas y a 220 km de Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 130 km/h, rachas de hasta 160 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

Afectaciones por el paso del huracán Lorena. Foto: El Mangle.

Estados afectados por lluvias del huracán Lorena

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los desprendimientos nubosos del huracán Lorena originarán:

Lluvias torrenciales en Baja California Sur

Lluvias intensas en Sonora y Sinaloa

Lluvias muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco

Además, se prevén rachas de viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, así como oleaje de 4.5 a 5.5 metros en su costa occidental; y de 2 a 3 metros en litorales de Sinaloa y Nayarit.

Foto: El Mangle.

Lorena deja primeros daños en Baja California Sur

Estas precipitaciones causadas por Lorena, ahora huracán categoría 1, ya tiene sus primeros estragos en Baja California Sur. A través de redes sociales, se han compartido imágenes de los efectos del fenómeno.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones que arrasan con todo a su paso. Según las imágenes compartidas en plataformas digitales, la corriente arrastró a un motociclista.

🌀 Huracán #Lorena dejando lluvia torrencial en Los Cabos.



⛈️ Lluvia acumulada esta mañana:



– ☔️ San José del Cabo: 112.6mm

– ☔️ Cabo Pulmo: 107.4mm

– ☔️ Santiago: 85mm

– ☔️ Cabo San Lucas: 82.1mm

– ☔️ La Ribera: 70.8mm



🌀 Huracán #Lorena dejando lluvia torrencial en Los Cabos.

⛈️ Lluvia acumulada esta mañana:

El agua también se habría llevado, por algunos metros, carros que estaban estacionados.

Alertas y zonas de prevención

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció:

Zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Eugenia, Baja California Sur

Zona de vigilancia desde Todos Santos hasta Santa Fe, así como de Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles, Baja California

¿Cuándo tocará tierra? Sigue trayectoria de Lorena

De acuerdo con los pronósticos del SMN, Lorena se mantendrá como huracán categoría 1 hasta este jueves 4 de septiembre, para después degradarse a tormenta tropical el viernes 5, día en que estaría tocando tierra.

El fenómeno meteorológico seguiría su trayecto adentrándose a territorio mexicano, pasando por el Golfo de California hasta tocar nuevamente tierra en el estado de Sonora el sábado 6 de septiembre.

Sigue su trayectoria en tiempo real:

Suspenden clases por huracán Lorena

Como una medida preventiva de protección a la población, tanto en Baja California Sur, Baja California y Sonora, las autoridades educativas suspendieron las clases en los planteles de todos los niveles educativos.

En el caso de Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública adelantó la interrupción hasta nuevo aviso.

En Baja California, la medida es para el 4 y 5 de septiembre.

Mientras que en Sonora, es desde este miércoles 3 y hasta el viernes 5 de septiembre.

Habilitan refugios ante paso de Lorena; desalojan zonas de riesgo

Asimismo, el Gobierno de Baja California Sur habilitó los refugios temporales a fin de brindar resguardo a los habitantes que lo requieran, esto como parte del Plan A en el municipio de Los Cabos. Autoridades comenzaron con la evacuación de habitantes ubicados en zonas de alto riesgo.

Consulta su ubicación en la siguiente imagen:

Foto: Gobierno de Baja California Sur.

Cierre de puertos en Baja California Sur

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, las autoridades acordaron el cierre de los puertos a la navegación, mientras que en La Paz, el transporte público continúa operando, excepto las rutas hacia el sur.

Aeropuertos operan con normalidad

Hasta el momento, el Aeropuerto de la Paz y el Aeropuerto de Los Cabos operan con normalidad ante el paso del Huracán Lorena.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico hizo un llamado a los usuarios de las terminales aéreas a mantenerse en contacto constante con las aerolíneas para conocer todos los detalles con respecto a sus vuelos.

Recomendaciones a la población

Las autoridades advierten que las lluvias podrían generar inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas, además de caída de árboles y estructuras ligeras.

Se exhorta a la ciudadanía a seguir los avisos oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y extremar precauciones por el oleaje elevado y los fuertes vientos.