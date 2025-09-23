GENERANDO AUDIO...

El centro de Narda se localizó en Manzanillo, Colima. Fotos: Conagua | Cuartoscuro

La tormenta tropical Narda se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo informó que debido a los desprendimientos nubosos de este fenómeno, se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

A las 09:15 horas de este martes 23 de septiembre, el centro del huracán Narda, categoría 1, se localizó a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste de 20 km/h.

Lluvias por huracán Narda en el Pacífico

Los desprendimientos nubosos de Narda, mantendrán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milómetros (mm) en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Oleaje y vientos por huracán Narda

El SMN advirtió de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de esos estados.

Clima para este martes 23 de septiembre

En su reporte más reciente, el SMN informó que se esperan lluvias de fuertes a intensas en 24 estados del país, esto debido a la presencia del huracán Narda al suroeste de Jalisco, la onda tropical número 34 que avanzará lentamente por el suroeste mexicano, una vaguada en altura, un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte del país, el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos.

Se pronostican lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en:

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Chubascos (de 5 a 25 mm) en:

Baja California

Baja California Sur

Tlaxcala

Querétaro

Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en:

Zacatecas

Aguascalientes

Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

