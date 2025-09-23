Narda se intensifica a huracán categoría 1; alertan por lluvias fuertes en 24 estados
La tormenta tropical Narda se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo informó que debido a los desprendimientos nubosos de este fenómeno, se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.
A las 09:15 horas de este martes 23 de septiembre, el centro del huracán Narda, categoría 1, se localizó a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste de 20 km/h.
Lluvias por huracán Narda en el Pacífico
Los desprendimientos nubosos de Narda, mantendrán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milómetros (mm) en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Oleaje y vientos por huracán Narda
El SMN advirtió de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de esos estados.
Clima para este martes 23 de septiembre
En su reporte más reciente, el SMN informó que se esperan lluvias de fuertes a intensas en 24 estados del país, esto debido a la presencia del huracán Narda al suroeste de Jalisco, la onda tropical número 34 que avanzará lentamente por el suroeste mexicano, una vaguada en altura, un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte del país, el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos.
Se pronostican lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en:
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Veracruz
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:
- Chihuahua
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
Chubascos (de 5 a 25 mm) en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Tlaxcala
- Querétaro
- Hidalgo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en:
- Zacatecas
- Aguascalientes
Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.