El sistema se encuentra frente a las costas de Colima. Foto: SMN

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la zona de baja presión al sur de las costas de Colima mantiene 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico, de evolucionar a huracán categoría 1, llevaría el nombre de Priscila y originaría lluvias puntuales intensas y lluvias puntuales fuertes en vario estados del país.

La zona de baja presión se localiza a 460 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en el transcurso del día, destacó el SMN.

En su reporte de las 06:00 horas, se agregó que podría formarse una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esta mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Lluvias por posible formación de huracán Priscila

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplaza lentamente sobre las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Su amplia circulación originará:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en:

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:

  • Jalisco
  • Colima
  • Estado de México
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en:

  • Nayarit
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en:

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Durango
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Guanajuato
  • Querétaro

Por las lluvias de fuertes a intensas, la autoridad meteorológica alertó que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Del mismo modo, las rachas fuertes de viento, podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

