GENERANDO AUDIO...

El sistema se encuentra frente a las costas de Colima. Foto: SMN

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la zona de baja presión al sur de las costas de Colima mantiene 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico, de evolucionar a huracán categoría 1, llevaría el nombre de Priscila y originaría lluvias puntuales intensas y lluvias puntuales fuertes en vario estados del país.

La zona de baja presión se localiza a 460 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en el transcurso del día, destacó el SMN.

En su reporte de las 06:00 horas, se agregó que podría formarse una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esta mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Lluvias por posible formación de huracán Priscila

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplaza lentamente sobre las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Su amplia circulación originará:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Jalisco

Colima

Estado de México

Puebla

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en:

Nayarit

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en:

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Por las lluvias de fuertes a intensas, la autoridad meteorológica alertó que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Del mismo modo, las rachas fuertes de viento, podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]