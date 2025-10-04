Priscila, que podría ser huracán, ocasionará lluvias intensas
Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la zona de baja presión al sur de las costas de Colima mantiene 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico, de evolucionar a huracán categoría 1, llevaría el nombre de Priscila y originaría lluvias puntuales intensas y lluvias puntuales fuertes en vario estados del país.
La zona de baja presión se localiza a 460 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en el transcurso del día, destacó el SMN.
En su reporte de las 06:00 horas, se agregó que podría formarse una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esta mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.
Lluvias por posible formación de huracán Priscila
La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplaza lentamente sobre las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Su amplia circulación originará:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en:
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en:
- Nayarit
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en:
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
Por las lluvias de fuertes a intensas, la autoridad meteorológica alertó que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Del mismo modo, las rachas fuertes de viento, podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.