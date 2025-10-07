GENERANDO AUDIO...

Se prevén lluvias fuertes por Priscilla. Foto: Cuartoscuro

El huracán Priscilla se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este martes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se ubicó a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Prevén lluvias intensas en cinco estados del Pacífico mexicano

Los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla ocasionarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, así como en el norte y centro de Nayarit.

También se esperan lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Vientos y oleaje elevado por huracán Priscilla

El SMN advirtió que el sistema generará vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur, así como vientos de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 60 km/h en las costas de Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Además, se prevé:

O leaje de 5 a 6 metros en el sur de Baja California Sur

en el sur de Baja California Sur De 3 a 4 metros en las costas de Nayarit y Jalisco

en las costas de Nayarit y Jalisco De 2 a 3 metros en las costas de Sinaloa, Colima y Michoacán

Autoridades mantienen zona de vigilancia por efectos del huracán

Ante las condiciones meteorológicas, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Las autoridades llamaron a la población a atender los avisos del SMN y de Protección Civil, y a extremar precauciones ante los efectos de vientos fuertes y oleaje elevado.

El SMN recordó que la información actualizada puede consultarse en sus plataformas oficiales, incluidas las cuentas de X (@conagua_mx y @conagua_clima) y la aplicación ConaguaClima, que ofrece pronósticos por municipio.

