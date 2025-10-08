GENERANDO AUDIO...

Priscilla continúa su paso por el Pacífico. Foto: Cuartoscuro/SMN.

Priscilla mantiene su trayectoria a la Península de Baja California y no se descarta que se intensifique de huracán categoría 2 a 3; mientras que, para este miércoles 8 de octubre, las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas de los municipios de La Paz y Los Cabos. Además, el fenómeno ha dejado inundaciones y ha ocasionado el cierre de puertos.

Aunque se pronostica que el fenómeno meteorológico toque tierra entre el viernes 10 y sábado 11, ya degradado como tormenta tropical, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

Priscilla podría ser huracán categoría 3; lluvias en varios estados

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las próximas 24 horas, Priscilla podría alcanzar la categoría 3.

Los desprendimientos nubosos del fenómeno provocarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

Sur de Baja California Sur

Centro y sur de Sinaloa

Norte y centro de Nayarit

También se esperan precipitaciones fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco y Colima.

Sigue la trayectoria en tiempo real del huracán Priscilla:

Oleaje de hasta 6.5 metros en Baja California Sur

Se pronostican vientos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; y de 50 a 70 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En Colima, los vientos podrían alcanzar 50 km/h.

El oleaje podría elevarse hasta 6.5 metros en la costa sur de Baja California Sur; mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco será de 3 a 4 metros; y en Colima de 2 a 3 metros.

Suspenden clases en Baja California Sur

Como parte de los acuerdos tomados en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, este miércoles 8 de octubre se mantiene la suspensión de actividades escolares en todos los niveles públicos y privados en ambos turnos para los municipios de La Paz y Los Cabos, informó la Subsecretaría de Protección Civil de la entidad.

Sector hotelero aplica plan de contingencia para turistas

En Los Cabos, el alto oleaje que está generando el huracán Priscilla ha obligado al sector hotelero a aplicar y distribuir un plan de contingencia para los 30 mil turistas que se encuentran en el destino, lo que representa 60% de ocupación hotelera.

La Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San José del Cabo, suspendió sus servicios debido a las severas inundaciones.

Juan Gilberto Pérez Soltero, titular del IMSS en el estado, informó que el nivel del agua afuera de la unidad médica alcanzó el metro de altura, lo que imposibilita el acceso y operación normal del centro. Actualmente, se está desalojando el agua con 3 motobombas.

Puertos siguen cerrados

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que hay cierre de puertos en el océano Pacífico:

Embarcaciones mayores:

Baja California Sur: Cabo San Lucas.

Embarcaciones menores:

Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena

Sonora: Yavaros

Sinaloa: Topolobampo, Altata

Nayarit: San Blas, Chacala

Jalisco: Barra de Navidad

Colima: Manzanillo

Aeropuertos operan con normalidad

El Gobierno de Baja California Sur también añadió que la operación aeroportuaria está desarrollándose de manera prácticamente normal, con excepción de un vuelo cancelado con destino a La Paz.

En ese sentido, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) recomendó a los usuarios, tanto de las terminales de Los Cabos y La Paz, estar en contacto con sus aerolíneas por cualquier cambio.

En el mismo tenor, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) adelantó que debido al huracán Priscilla, en Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima, los vuelos desde o hacia esos destinos pueden verse afectados.

“Te recomendamos mantenerte en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo. Es importante que atiendas las indicaciones de las autoridades de protección civil de tu localidad”.

AICM.

Los Cabos habilita refugios temporales

Protección Civil de Los Cabos informó que se activaron más de dos docenas de refugios temporales en diferentes zonas del municipio:

Cabo San Lucas: siete refugios

San José del Cabo: siete refugios

Zona Norte: 11 refugios

Al momento, 171 personas permanecen resguardadas en albergues temporales de Cabo San Lucas.