Inicia la semana con frío y sin lluvia en CDMX este 12 de enero

| 00:57 | Redacción | Uno TV
Sin lluvia, pero con frío este lunes 12 de enero en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 12 de enero el clima continuará frío y con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este lunes 12 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 4 a 6 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 19 a 21 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 16 a 18 °C. En el Estado de México se esperan lluvias, mientras que en la capital no lloverá.

De igual forma, para este lunes 12 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a cuidar a sus mascotas, no cortando su pelo, abrigándolos y limitando sus baños.

