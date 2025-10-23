GENERANDO AUDIO...

El clima hoy en la Ciudad de México y el Estado de México se caracterizará por un cielo medio nublado, con ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas del Valle de México, donde podrían presentarse bancos de niebla.

Durante la tarde, el ambiente será cálido y el cielo medio nublado a nublado, con lluvias y chubascos aislados en el suroeste del Estado de México, mientras que en la CDMX no se esperan precipitaciones.

La temperatura máxima en la capital se estima entre 25 y 27 °C, mientras que la mínima oscilará entre 11 y 13 °C. El viento será de componente este con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h, por lo que se recomienda precaución al circular en avenidas abiertas.

En Toluca, el pronóstico indica una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Se esperan intervalos de chubascos en la zona suroeste del estado, lo que podría generar encharcamientos leves o visibilidad reducida durante la tarde.

Autoridades meteorológicas sugieren vestir por capas, ya que el ambiente matutino frío contrastará con las temperaturas cálidas de la tarde. Además, se recomienda llevar paraguas o impermeable si transitas por zonas del Valle de Toluca o municipios del suroeste mexiquense.

