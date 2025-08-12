GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las lluvias que se han registrado este año en la capital y la zona centro del país ya rompieron récords históricos. De acuerdo con Elizabeth Ramos, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junio de 2025 es el más lluvioso de los últimos 80 años en el centro de México y el tercero con más precipitación en la Ciudad de México en ese mismo periodo.

Ramos explicó que el fenómeno responde a la interacción de varios sistemas meteorológicos que han intensificado las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

“Tenemos varios sistemas afectando al territorio nacional. El monzón mexicano, en combinación con divergencia, está originando lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, así como precipitaciones fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango. A esto se suman canales de baja presión y vaguadas en altura que generan tormentas en el norte, oriente, sureste y península de Yucatán”, detalló Ramos en entrevista con Pablo Valdés para “A las nueve más uno”.

Además, dijo que en la Ciudad de México, este lunes se pronostica cielo nublado, chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo a partir de las 18:00 horas.

Así estará el clima esta semana

El SMN prevé que las lluvias continúen al menos hasta el jueves, aunque con menor intensidad a partir de ese día. Entre martes y jueves se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas para la capital y su zona conurbada.

“Todavía estamos esperando lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, particularmente hacia la zona poniente, pero hay que recordar que la nubosidad se desplaza y puede generalizarse”, apuntó la especialista.

De acuerdo con los registros, el mes de junio de 2025 supera cualquier marca de precipitación de los últimos 80 años en el centro del país.

“Para la Ciudad de México es el tercer junio más lluvioso en ocho décadas. Lo que pasa es que venimos de dos años muy secos y eso cambia la percepción; técnicamente, estamos dentro de los valores normales para la temporada”, señaló Ramos.

Ramos enfatizó que la temporada de lluvias aún no termina. Agosto y septiembre suelen ser los meses con más precipitación, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones.

“No intenten cruzar corrientes de agua durante una tormenta, pues pueden arrastrar a una persona. Lo más seguro es esperar a que baje el nivel”, advirtió la experta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]