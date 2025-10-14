GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada del nuevo frente frío número 7, que ingresará al país este miércoles y afectará gran parte del territorio hasta el viernes 17 de octubre de 2025, provocando temperaturas de hasta -5 °C en zonas serranas y lluvias intensas en el sur y sureste. No obstante, el organismo indicó que estas condiciones ya se sentirán desde este martes, debido a la influencia del frente frío número 6 y otros sistemas meteorológicos activos.

Un sistema frontal, asociado con la corriente en chorro subtropical, se desplazará por el noroeste de México, provocando vientos fuertes, chubascos y un marcado descenso de temperatura en regiones altas. Al mismo tiempo, canales de baja presión y una posible zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur reforzarán la actividad lluviosa en gran parte del territorio.

Lluvias intensas y frío extremo en estados del norte y sur del país

De acuerdo con el pronóstico del SMN, estas serán las condiciones climáticas:

Lluvias intensas:

Chiapas y Oaxaca

Lluvias fuertes:

En Puebla, Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Chubascos y tormentas aisladas:

En estados del norte, occidente y centro como Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

Descenso drástico de temperatura en el noroeste:

Mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California .

en zonas serranas de . Mínimas de 0 a 5 °C en Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México.

Persisten las lluvias hasta el viernes 17 de octubre

El SMN informó que las condiciones lluviosas continuarán hasta el viernes 17 de octubre, debido a la interacción del frente frío con la onda tropical número 37, que se desplazará sobre el occidente mexicano antes de alejarse del país.

Durante estos días, se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, además de vientos fuertes en el Istmo de Tehuantepec, donde las rachas podrían alcanzar los 70 km/h.

En contraste, estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas mantendrán temperaturas máximas de hasta 40 °C durante el día, seguidas de noches muy frías en sus zonas serranas.

Precauciones por frío, viento y riesgo de inundaciones

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También se alertó sobre el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios debido a las rachas de viento.

El SMN recomendó a la población tomar precauciones, abrigarse durante las madrugadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.