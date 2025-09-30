Lloverá en gran parte de México este martes 30 de septiembre
El martes 30 de septiembre de 2025, la onda tropical número 35 se desplazará lentamente sobre el sureste de México, donde interaccionará con una baja presión en el Golfo de México y con la vaguada monzónica cercana al Pacífico Sur. Estos sistemas generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Puebla y Tlaxcala.
En el noroeste, occidente, centro y sur del país también se prevén chubascos y lluvias fuertes debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México. Todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar afectaciones en caminos y zonas urbanas.
Pese a la presencia de lluvias, la tarde mantendrá un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Chiapas (sur)
- Veracruz (sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sinaloa
- Colima
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Querétaro
- Hidalgo
Toma nota: Estas lluvias podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (este)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Nayarit
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz (costa)
- Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Golfo de Tehuantepec
- Costas de Tamaulipas
- Costas de Veracruz
Pronóstico del clima en el Valle de México
Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, habrá ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 23 a 25 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C
- Viento: este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el miércoles 1 de octubre
Durante el miércoles y jueves, la onda tropical No. 35 se desplazará lentamente sobre el sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El viernes, la onda tropical será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se localizará al sur de las costas de Michoacán, mientras que la baja presión del golfo de México se extenderá ahora como vaguada sobre el sureste de la República Mexicana. Ambos sistemas, en interacción con la vaguada monzónica, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca