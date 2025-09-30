GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El martes 30 de septiembre de 2025, la onda tropical número 35 se desplazará lentamente sobre el sureste de México, donde interaccionará con una baja presión en el Golfo de México y con la vaguada monzónica cercana al Pacífico Sur. Estos sistemas generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Puebla y Tlaxcala.

En el noroeste, occidente, centro y sur del país también se prevén chubascos y lluvias fuertes debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México. Todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar afectaciones en caminos y zonas urbanas.

Pese a la presencia de lluvias, la tarde mantendrá un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, occidente y sur, como Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Chiapas (sur)

Veracruz (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sinaloa

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Toma nota: Estas lluvias podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí (este)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Nayarit

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

Estado de México

Puebla

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz (costa)

Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Golfo de Tehuantepec

Costas de Tamaulipas

Costas de Veracruz

Pronóstico del clima en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, habrá ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 23 a 25 °C

mínima de 13 a 15 °C, máxima de 23 a 25 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C

mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C Viento: este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el miércoles 1 de octubre

Durante el miércoles y jueves, la onda tropical No. 35 se desplazará lentamente sobre el sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El viernes, la onda tropical será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se localizará al sur de las costas de Michoacán, mientras que la baja presión del golfo de México se extenderá ahora como vaguada sobre el sureste de la República Mexicana. Ambos sistemas, en interacción con la vaguada monzónica, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca