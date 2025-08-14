Lloverá fuerte: ¿a qué hora se esperan lluvias este jueves en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Hoy habrá ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias no dan tregua en la Ciudad de México (CDMX), luego de un fin de semana con tormentas severas, cuyos estragos han repercutido hasta estos días, diariamente, los capitalinos nos preguntamos: ¿a qué hora lloverá hoy?

En Unotv.com te compartimos cuáles son las previsiones del clima para hoy jueves 14 de agosto de 2025, dadas a conocer por las autoridades de CDMX y así, puedas preparar y planificar tu día.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que para hoy se prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado.

De la misma manera, se esperan lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos, así como actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Como destaca la dependencia capitalina, las condiciones de lluvias fuertes pueden presentarse a partir de las 16:00 horas de este 14 de agosto, hasta las 00:00 de mañana viernes.

“Pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la capital del país”, destacó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX en su cuenta oficial de X durante esta mañana.

Cierran estación Potrero de Línea 3 del Metro por inundación

Por otro lado, la estación Potrero de la Línea 3 del Metro CDMX fue cerrada durante la mañana de este jueves debido a trabajos de extracción de agua acumulada en uno de sus pasillos, tras las intensas lluvias de ayer.

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicaron, pasadas las 09:00 horas, que ya fue reabierta y que la medida fue aplicada como parte de los protocolos de seguridad y Protección Civil para salvaguardar a los usuarios.

Por lo tanto, se sugiere a los usuarios optar por el Metrobús Línea 1, que cuenta con la estación Potrero en su recorrido, o bien emplear transporte público superficial que conecta con otras estaciones de la Línea 3.

