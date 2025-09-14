GENERANDO AUDIO...

El monzón mexicano, los remanentes del ciclón tropical Mario, canales de baja presión, la vaguada monzónica, vaguadas en altura e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias intensas desde este sábado 13 y hasta el miércoles 17 de septiembre en gran parte del país.

Tómalo en cuenta: sí lloverá el 15 de septiembre, día en el que se celebra el Grito de Independencia, y los estados más afectados serán Sinaloa, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con lluvias intensas, además de precipitaciones fuertes en gran parte del centro, sur, sureste y occidente del país.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte, este y sur)

Chiapas

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Chiapas (sur y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Puebla

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Colima

Michoacán

Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Zacatecas

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Aguascalientes

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE, día en el que se celebra el Grito de Independencia

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa (centro)

Puebla (este y norte)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Tabasco (sur)

Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Morelos

Puebla

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Alerta en la Ciudad de México

En la CDMX, se pronostican chubascos y lluvias fuertes entre sábado y martes, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en zonas altas del poniente y sur.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones por encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.

