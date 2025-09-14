Lluvias acompañarán Grito de Independencia en algunos estados: 5 días de tormentas
El monzón mexicano, los remanentes del ciclón tropical Mario, canales de baja presión, la vaguada monzónica, vaguadas en altura e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias intensas desde este sábado 13 y hasta el miércoles 17 de septiembre en gran parte del país.
Tómalo en cuenta: sí lloverá el 15 de septiembre, día en el que se celebra el Grito de Independencia, y los estados más afectados serán Sinaloa, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con lluvias intensas, además de precipitaciones fuertes en gran parte del centro, sur, sureste y occidente del país.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte, este y sur)
- Chiapas
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Tamaulipas
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte y oeste)
- Chiapas (sur y este)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Puebla
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Zacatecas
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Aguascalientes
LUNES 15 DE SEPTIEMBRE, día en el que se celebra el Grito de Independencia
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa (centro)
- Puebla (este y norte)
- Veracruz (centro y sur)
- Oaxaca (norte y oeste)
- Chiapas (oeste y sur)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Estado de México
- Morelos
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Tlaxcala
MARTES 16 DE SEPTIEMBRE
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (norte y oeste)
- Tabasco (sur)
- Chiapas (norte y este)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Chiapas (norte y este)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Alerta en la Ciudad de México
En la CDMX, se pronostican chubascos y lluvias fuertes entre sábado y martes, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en zonas altas del poniente y sur.
Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones por encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.