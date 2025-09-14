Lluvias acompañarán Grito de Independencia en algunos estados: 5 días de tormentas

El monzón mexicano, los remanentes del ciclón tropical Mario, canales de baja presión, la vaguada monzónica, vaguadas en altura e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias intensas desde este sábado 13 y hasta el miércoles 17 de septiembre en gran parte del país.

Tómalo en cuenta: sí lloverá el 15 de septiembre, día en el que se celebra el Grito de Independencia, y los estados más afectados serán Sinaloa, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con lluvias intensas, además de precipitaciones fuertes en gran parte del centro, sur, sureste y occidente del país.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (norte, este y sur)
  • Chiapas

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Tamaulipas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (norte y oeste)
  • Chiapas (sur y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Puebla
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Aguascalientes

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE, día en el que se celebra el Grito de Independencia

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Sinaloa (centro)
  • Puebla (este y norte)
  • Veracruz (centro y sur)
  • Oaxaca (norte y oeste)
  • Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (norte y oeste)
  • Tabasco (sur)
  • Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

Alerta en la Ciudad de México

En la CDMX, se pronostican chubascos y lluvias fuertes entre sábado y martes, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en zonas altas del poniente y sur.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones por encharcamientos, inundaciones y caída de árboles.

