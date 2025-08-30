Pegarán fuertes lluvias y granizo en México durante 4 días
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que del viernes 29 de agosto al martes 2 de septiembre de 2025 se esperan lluvias intensas, descargas eléctricas y caída de granizo en varias regiones del país. También se prevé oleaje elevado, rachas de viento fuertes y calor extremo en el norte, occidente y sureste.
Sábado 30 de agosto
Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero (centro y oeste)
- Oaxaca (oeste, este y norte)
- Chiapas (oeste, sur, noreste y este)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Michoacán
- Puebla
- Estado de México
- Veracruz (sur)
- Tabasco
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
Domingo 31 de agosto
Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (oriente)
- Guerrero (sur, norte y este)
- Oaxaca (oeste, norte y este)
- Chiapas (oeste y sur)
- Tabasco (centro y oeste)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Veracruz (sur)
- Estado de México
- Morelos
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Sinaloa
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Lunes 1 de septiembre
Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):
- Chihuahua (oeste)
- Michoacán
- Puebla (oriente)
- Veracruz (sur)
- Jalisco (oeste)
- Guerrero (centro y este)
- Oaxaca (oeste y norte)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Estado de México
- Chiapas
- Tabasco
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Martes 2 de septiembre
Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):
- Sinaloa (este)
- Chihuahua (oeste y sur)
- Jalisco (sur)
- Guerrero (centro y oeste)
- Oaxaca (oeste y norte)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Puebla
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Yucatán
- Quintana Roo
Advertencia
El SMN señala que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos en zonas vulnerables.