| Uno TV

GENERANDO AUDIO...

La CDMX reporta lluvias en varias zonas. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que del viernes 29 de agosto al martes 2 de septiembre de 2025 se esperan lluvias intensas, descargas eléctricas y caída de granizo en varias regiones del país. También se prevé oleaje elevado, rachas de viento fuertes y calor extremo en el norte, occidente y sureste.

Sábado 30 de agosto

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

Guerrero (centro y oeste)

Oaxaca (oeste, este y norte)

Chiapas (oeste, sur, noreste y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Michoacán

Puebla

Estado de México

Veracruz (sur)

Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

San Luis Potosí

Tamaulipas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Domingo 31 de agosto

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

Puebla (oriente)

Guerrero (sur, norte y este)

Oaxaca (oeste, norte y este)

Chiapas (oeste y sur)

Tabasco (centro y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Veracruz (sur)

Estado de México

Morelos

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila

Sinaloa

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Zacatecas

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Lunes 1 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

Chihuahua (oeste)

Michoacán

Puebla (oriente)

Veracruz (sur)

Jalisco (oeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (oeste y norte)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Sinaloa

Nayarit

Colima

Estado de México

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Martes 2 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa (este)

Chihuahua (oeste y sur)

Jalisco (sur)

Guerrero (centro y oeste)

Oaxaca (oeste y norte)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Nayarit

Colima

Michoacán

Chiapas

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

Yucatán

Quintana Roo

Advertencia

El SMN señala que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]