Pegarán fuertes lluvias y granizo en México durante 4 días

| 13:44 | Benell Cortés | Uno TV
Lluvias CDMX
La CDMX reporta lluvias en varias zonas. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que del viernes 29 de agosto al martes 2 de septiembre de 2025 se esperan lluvias intensas, descargas eléctricas y caída de granizo en varias regiones del país. También se prevé oleaje elevado, rachas de viento fuertes y calor extremo en el norte, occidente y sureste.

Sábado 30 de agosto

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

  • Guerrero (centro y oeste)
  • Oaxaca (oeste, este y norte)
  • Chiapas (oeste, sur, noreste y este)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Michoacán
  • Puebla
  • Estado de México
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Sinaloa
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

Domingo 31 de agosto

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

  • Puebla (oriente)
  • Guerrero (sur, norte y este)
  • Oaxaca (oeste, norte y este)
  • Chiapas (oeste y sur)
  • Tabasco (centro y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Veracruz (sur)
  • Estado de México
  • Morelos

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Durango
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Lunes 1 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

  • Chihuahua (oeste)
  • Michoacán
  • Puebla (oriente)
  • Veracruz (sur)
  • Jalisco (oeste)
  • Guerrero (centro y este)
  • Oaxaca (oeste y norte)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Colima
  • Estado de México
  • Chiapas
  • Tabasco

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Durango
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Martes 2 de septiembre

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):

  • Sinaloa (este)
  • Chihuahua (oeste y sur)
  • Jalisco (sur)
  • Guerrero (centro y oeste)
  • Oaxaca (oeste y norte)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Puebla
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Colima
  • Michoacán
  • Chiapas

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Durango
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Advertencia

El SMN señala que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Este 30 de agosto se esperan lluvias intensas y calor extremo en gran parte del país

Clima

Este 30 de agosto se esperan lluvias intensas y calor extremo en gran parte del país

Alertan por lluvias fuertes este sábado en CDMX

Clima

Alertan por lluvias fuertes este sábado en CDMX

Frente frío traerá lluvias intensas este fin de semana en México

Clima

Frente frío traerá lluvias intensas este fin de semana en México

Lluvias intensas en el sur del país, y onda de calor en el norte, para este viernes

Clima

Lluvias intensas en el sur del país, y onda de calor en el norte, para este viernes

Etiquetas: , ,