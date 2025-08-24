Tláloc no da tregua: tormentas azotan desde hoy hasta el jueves en el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que durante los próximos cinco días se presentarán tormentas fuertes a intensas en gran parte del país. Los fenómenos en acción incluyen el monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas en altura y la onda tropical número 25.
Se esperan lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, que podrían generar desbordes de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.
Domingo 24 de agosto
Estados con lluvias intensas:
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
Estados con lluvias muy fuertes:
- Sonora
- Zacatecas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Estados con lluvias fuertes:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco
Lunes 25 de agosto
Estados con lluvias intensas:
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Estados con lluvias muy fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Estado de México
- Puebla
- Campeche
Martes 26 de agosto
Estados con lluvias intensas:
- Durango
- Sinaloa
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
Estados con lluvias muy fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Miércoles 27 de agosto
Estados con lluvias intensas:
- Durango
- Sinaloa
Estados con lluvias muy fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
Jueves 28 de agosto
Estados con lluvias intensas:
- Chiapas
Estados con lluvias muy fuertes:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Puebla
- Veracruz
- Quintana Roo
CDMX
En la Ciudad de México se esperan lluvias muy fuertes el sábado, chubascos y tormentas con descargas eléctricas el domingo y lunes, y nuevamente precipitaciones fuertes.
El SMN advierte que las lluvias intensas podrían provocar:
- Desbordamiento de ríos y arroyos
- Inundaciones y encharcamientos
- Deslaves en zonas montañosas
- Vientos fuertes y granizo en el noreste, centro y occidente
Además, continuará el calor extremo con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, y de 40 a 45 °C en Baja California Sur y Sinaloa.