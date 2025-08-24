| Uno TV

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que durante los próximos cinco días se presentarán tormentas fuertes a intensas en gran parte del país. Los fenómenos en acción incluyen el monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas en altura y la onda tropical número 25.

Se esperan lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, que podrían generar desbordes de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Domingo 24 de agosto

Estados con lluvias intensas:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Estados con lluvias muy fuertes:

Sonora

Zacatecas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Estados con lluvias fuertes:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Lunes 25 de agosto

Estados con lluvias intensas:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Estados con lluvias muy fuertes:

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Campeche

Martes 26 de agosto

Estados con lluvias intensas:

Durango

Sinaloa

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Estados con lluvias muy fuertes:

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Miércoles 27 de agosto

Estados con lluvias intensas:

Durango

Sinaloa

Estados con lluvias muy fuertes:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Morelos

Puebla

Veracruz

Campeche

Yucatán

Jueves 28 de agosto

Estados con lluvias intensas:

Chiapas

Estados con lluvias muy fuertes:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Quintana Roo

CDMX

En la Ciudad de México se esperan lluvias muy fuertes el sábado, chubascos y tormentas con descargas eléctricas el domingo y lunes, y nuevamente precipitaciones fuertes.

El SMN advierte que las lluvias intensas podrían provocar:

Desbordamiento de ríos y arroyos

Inundaciones y encharcamientos

Deslaves en zonas montañosas

Vientos fuertes y granizo en el noreste, centro y occidente

Además, continuará el calor extremo con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, y de 40 a 45 °C en Baja California Sur y Sinaloa.

