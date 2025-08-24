Tláloc no da tregua: tormentas azotan desde hoy hasta el jueves en el país

| 13:56 | Benell Cortés | Uno TV
Las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar precauciones
Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que durante los próximos cinco días se presentarán tormentas fuertes a intensas en gran parte del país. Los fenómenos en acción incluyen el monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas en altura y la onda tropical número 25.

Se esperan lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, que podrían generar desbordes de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Domingo 24 de agosto

Estados con lluvias intensas:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Sonora
  • Zacatecas
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas

Estados con lluvias fuertes:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Tabasco

Lunes 25 de agosto

Estados con lluvias intensas:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Puebla
  • Campeche

Martes 26 de agosto

Estados con lluvias intensas:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Miércoles 27 de agosto

Estados con lluvias intensas:

  • Durango
  • Sinaloa

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán

Jueves 28 de agosto

Estados con lluvias intensas:

  • Chiapas

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Veracruz
  • Quintana Roo

CDMX

En la Ciudad de México se esperan lluvias muy fuertes el sábado, chubascos y tormentas con descargas eléctricas el domingo y lunes, y nuevamente precipitaciones fuertes.

El SMN advierte que las lluvias intensas podrían provocar:

  • Desbordamiento de ríos y arroyos
  • Inundaciones y encharcamientos
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Vientos fuertes y granizo en el noreste, centro y occidente

Además, continuará el calor extremo con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, y de 40 a 45 °C en Baja California Sur y Sinaloa.

