Lluvias fuertes y ambiente fresco este 7 de agosto en la CDMX
Durante la mañana de este miércoles 7 de agosto de 2025, el cielo estará medio nublado, con ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, aunque se mantendrá el cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
[TE PUEDE INTERESAR: Se forma tormenta Ivo, con lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca]
Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.
Pronóstico de temperaturas para hoy en CDMX
- Temperatura máxima estimada: entre 21 y 23 °C
- Temperatura mínima estimada: entre 11 y 13 °C
- Viento: del noreste con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
¿Qué zonas podrían verse más afectadas?
Las zonas altas del Valle de México podrían experimentar niebla al amanecer, mientras que por la tarde y noche, las lluvias intensas podrían concentrarse en alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa en la CDMX, así como en municipios del poniente y sur del Edomex, como Naucalpan, Huixquilucan y Valle de Bravo.
Recomendaciones ante lluvias fuertes
- Lleva impermeable o paraguas
- Evita transitar por zonas inundadas
- No te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Mantente informado a través de canales oficiales
Este pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y está sujeto a actualizaciones conforme avance el día. Se recomienda seguir los avisos de Protección Civil y consultar los canales oficiales de Clima Conagua.