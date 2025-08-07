Lluvias fuertes y ambiente fresco este 7 de agosto en la CDMX

Se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México

Durante la mañana de este miércoles 7 de agosto de 2025, el cielo estará medio nublado, con ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, aunque se mantendrá el cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.

Pronóstico de temperaturas para hoy en CDMX

  • Temperatura máxima estimada: entre 21 y 23 °C
  • Temperatura mínima estimada: entre 11 y 13 °C
  • Viento: del noreste con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

¿Qué zonas podrían verse más afectadas?

Las zonas altas del Valle de México podrían experimentar niebla al amanecer, mientras que por la tarde y noche, las lluvias intensas podrían concentrarse en alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa en la CDMX, así como en municipios del poniente y sur del Edomex, como Naucalpan, Huixquilucan y Valle de Bravo.

Recomendaciones ante lluvias fuertes

  • Lleva impermeable o paraguas
  • Evita transitar por zonas inundadas
  • No te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantente informado a través de canales oficiales

Este pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y está sujeto a actualizaciones conforme avance el día. Se recomienda seguir los avisos de Protección Civil y consultar los canales oficiales de Clima Conagua.

