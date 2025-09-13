Lluvias fuertes y bajas temperaturas en Ciudad de México para este sábado

GENERANDO AUDIO...

Hoy habrá ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado. Foto: Cuartoscuro

Durante la mañana de este sábado 13 de septiembre, se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Por la tarde, continuará el cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas.

Posibles afectaciones por las lluvias fuertes

Las autoridades advirtieron que dichas lluvias fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida en distintas zonas del Valle de México.

Asimismo, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 40 km/h en zonas de tormenta, lo que representa riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Temperaturas estimadas para Ciudad de México y Toluca

La temperatura mínima estimada para la Ciudad de México será de 13 a 15 °C, mientras que la temperatura máxima alcanzará de 22 a 24 °C.

En el caso de Toluca, capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una temperatura máxima de 18 a 20 °C.

Se esperan vientos del este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante las tormentas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones por las condiciones de lluvia y viento en la región.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]