El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias intensas en México continuarán durante los próximos días, con picos de precipitación este jueves en el Valle de México. El meteorólogo Jesús Carachure, en entrevista con Uno TV, detalló que las condiciones se mantendrán con precipitaciones fuertes en gran parte del país hasta el domingo. Aseguró además que los meses de agosto y septiembre son “estadísticamente los de mayor lluvia”.

Duración del temporal y temporada de lluvias

Carachure explicó que la actual racha de lluvias comenzó el jueves pasado y se ha mantenido sin interrupciones. De acuerdo con el SMN:

Hoy será el día con mayor acumulación de lluvia de la semana

Las precipitaciones continuarán viernes, sábado y domingo

La temporada de precipitaciones finaliza oficialmente el 30 de noviembre

Agosto y septiembre concentran la mayor cantidad de días con lluvia en el año, por lo que no se descarta que en las próximas semanas se repitan episodios similares a los actuales.

Pronóstico de lluvias en el Valle de México

Según Carachure, las lluvias más significativas se esperan entre las 15:00 y las 21:00 horas de este jueves. Las precipitaciones fuertes afectarán principalmente a:

Ciudad de México

Estado de México

Municipios conurbados del Valle de México

El especialista advirtió que las condiciones serán similares a las registradas el domingo pasado, cuando se presentó un pico máximo de lluvia.

Zonas con lluvias fuertes en México

El SMN prevé precipitaciones muy fuertes en diversas regiones del país:

Noroeste

Occidente

Centro

Sur

Sureste

Entre los estados con pronóstico de precipitaciones en los próximos días se encuentran también Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, zonas que enfrentan condiciones de sequía extrema en algunas áreas.

Probabilidad de precipitaciones intensas en próximas semanas

El meteorólogo aclaró que su especialidad es variable, y aunque no es posible asegurar que se repitan lluvias de la magnitud de esta semana, la probabilidad existe. Factores como ciclones y sistemas atmosféricos pueden intensificar la precipitación en cualquier momento dentro de la temporada.

Recomendaciones del SMN

El SMN exhorta a la población a:

Mantenerse atenta a los pronósticos oficiales

Evitar zonas inundables durante lluvias fuertes

Tomar precauciones ante posibles encharcamientos y crecidas de ríos

Finalmente, Jesús Carachure enfatizó que el seguimiento de los avisos meteorológicos permite anticipar y prevenir riesgos asociados a las precipitaciones intensas.

