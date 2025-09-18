Lluvias intensas y granizo pondrán en alerta a CDMX este jueves

GENERANDO AUDIO...

El Valle de México registrará este jueves un día con condiciones variables, donde predominarán el cielo medio nublado en la mañana y un ambiente fresco a templado en gran parte de la región.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde se espera un aumento considerable de nubosidad que dará paso a chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 a 50 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima oscilará entre los 13 y 15 grados Celsius, mientras que la máxima se ubicará entre 24 y 26 °C, valores considerados dentro de lo normal para esta temporada. En el caso de Toluca, Estado de México, la mínima descenderá a un rango de 9 a 11 °C, con una máxima estimada de 21 a 23 °C.

Los vientos soplarán del este y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, lo que podría generar caída de ramas o ligeros encharcamientos en puntos de riesgo.

En zonas altas del Estado de México se prevé un inicio de jornada frío, con la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

El SMN advierte que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas y tránsito vehicular complicado en avenidas principales. Ante la posibilidad de caída de granizo y actividad eléctrica, se recomienda evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante una tormenta.

En el caso de quienes transiten por carretera hacia zonas altas del Estado de México, se sugiere extremar precauciones debido a la baja visibilidad por bancos de niebla matutinos.

Este comportamiento atmosférico está vinculado a la interacción de un canal de baja presión en el interior del país con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico. Dichos sistemas favorecen la formación de nubosidad y el desarrollo de tormentas eléctricas en la región centro, donde la Ciudad de México y el Estado de México se mantienen como las entidades con mayor probabilidad de lluvias intensas este inicio de semana.

El SMN recuerda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, para recibir reportes actualizados sobre las condiciones del tiempo.