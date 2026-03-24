Lluvias no se detienen este martes: habrá chubascos en varios estados del país

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Se estiman chubascos en varios estados del país este martes. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este martes 24 de marzo, una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Puebla y Veracruz; intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y lluvias aisladas en Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, chubascos en Tabasco y Chiapas, y lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo.

Finalmente, un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera norte de México, originando viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que, durante la noche, dicho frente se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar a México.

¿Dónde lloverá este martes 24 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 24 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero

Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas

: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas Viento de 30 a 50 km/h : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible caída de granizo.

Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado con chubascos y posible caída de granizo. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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