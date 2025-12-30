Lluvias torrenciales, fuerte viento y frío se pronostican en el país para este martes 30

04:35
Clima frío y muy lluvioso se estima en el país este martes 30. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 30 de diciembre, el frente frío 25 se desplazará sobre sureste del país y originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro; lluvias fuertes en Nuevo León, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Coahuila y Guanajuato; y lluvias aisladas en Estado de México, Ciudad de México y Morelos. A su vez, la masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se prevé un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con probabilidad para la caída de nieve/aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Sierra Negra, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico favorecido por un río atmosférico propiciará lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, occidente y sur de la República Mexicana. Asimismo, existen las condiciones para la caída de nieve/aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango. Finalmente, se originarán rachas fuertes de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este martes 30 de diciembre?

Puntuales intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Veracruz
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Pico de Orizaba y Cofre de Perote

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 30 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Sonora y Durango

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 90 a 110 km/h: Veracruz, Oaxaca y Chiapas
  • Viento de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz y Tabasco
  • Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Guerrero, Puebla. Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos
  • Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: Veracruz y golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Tamaulipas y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
  • Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

