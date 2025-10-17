Lluvias y ambiente templado este jueves en CDMX

GENERANDO AUDIO...

lluvias y chubascos, con ambiente templado y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 17 de octubre de 2025 se espera cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el Valle de México, con ambiente fresco a templado por la mañana y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde, el clima será templado a cálido, aunque con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el suroeste del Estado de México, las cuales podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 11 y 13 °C, mientras que la máxima alcanzará de 23 a 25 °C. En Toluca, capital del Estado de México, se prevé una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El viento será de dirección variable con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a portar paraguas o impermeable, así como evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas. Además, se recomienda no dejar basura en las calles para prevenir encharcamientos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Estas condiciones son ocasionadas por la interacción de canales de baja presión y humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical y lluvias vespertinas en el centro del país.