La onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur

Para este miércoles 3 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Lorena podría intensificarse a huracán al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste y occidente del país, además de rachas fuertes a intensas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

El sistema frontal núm. 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h y lluvias en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes. Un canal de baja presión y la entrada de humedad favorecerán precipitaciones en el centro y oriente del país. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias muy fuertes a intensas:

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (centro y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (noroeste, oeste y suroeste)

Sinaloa

Lluvias fuertes a muy fuertes:

Baja California

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Chubascos con lluvias fuertes:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Intervalos de chubascos:

Coahuila

Quintana Roo

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en niveles de ríos y arroyos. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estarán las temperaturas?

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.

Baja California (noreste) y Sonora. 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas

0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Viento y oleaje

Rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California Sur.

costas de Baja California Sur. Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco (costa) y Colima (costa).

golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco (costa) y Colima (costa). Oleaje de 4.5 a 5.5 m: costas de Baja California Sur (sur).

costas de Baja California Sur (sur). Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Sinaloa y Nayarit.

costas de Sinaloa y Nayarit. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México