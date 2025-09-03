Lorena podría intensificarse a huracán; ocasionarán lluvias muy fuertes este miércoles
Para este miércoles 3 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Lorena podría intensificarse a huracán al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste y occidente del país, además de rachas fuertes a intensas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
El sistema frontal núm. 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h y lluvias en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes. Un canal de baja presión y la entrada de humedad favorecerán precipitaciones en el centro y oriente del país. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¿Dónde lloverá este martes?
Lluvias muy fuertes a intensas:
- Baja California Sur (centro y sur)
- Sonora (centro y sureste)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Durango (noroeste, oeste y suroeste)
- Sinaloa
Lluvias fuertes a muy fuertes:
- Baja California
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Estado de México
- Puebla
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
Chubascos con lluvias fuertes:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Intervalos de chubascos:
- Coahuila
- Quintana Roo
Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en niveles de ríos y arroyos. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estarán las temperaturas?
Temperaturas máximas
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Temperaturas mínimas
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
Viento y oleaje
- Rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California Sur.
- Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco (costa) y Colima (costa).
- Oleaje de 4.5 a 5.5 m: costas de Baja California Sur (sur).
- Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Sinaloa y Nayarit.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Clima en el Valle de México
- Ciudad de México: Mínima de 12 a 14 °C, máxima de 22 a 24 °C. Cielo nublado por la tarde, lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.
- Toluca: Mínima de 10 a 12 °C, máxima de 20 a 22 °C. Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas, encharcamientos y posible granizo.