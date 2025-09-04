GENERANDO AUDIO...

El ciclón Lorena dejó de ser huracán y se degradó a tormenta tropical, sin embargo, continúa ocasionando lluvias torrenciales en el sur de Baja California y Baja California Sur, así como precipitaciones intensas en Sonora y Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en interacción con el monzón mexicano, Lorena provocará este jueves lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 mm en la península de Baja California, intensas de 75 a 150 mm en Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa), además de lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Chihuahua.

Vientos y oleaje

El sistema mantiene vientos de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, y rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y litorales de Baja California, Sonora y Sinaloa.

Se prevé oleaje de:

4.5 a 5.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur

en la costa occidental de Baja California Sur 2.5 a 3.5 metros en costas de Sinaloa

en costas de Sinaloa 1.5 a 2.5 metros en la costa oriental de Baja California Sur, sur del golfo de California y la costa occidental de Baja California

También existe la posible formación de trombas marinas en el golfo de California.

Ubicación de Lorena

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Lorena se localizó a 180 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia, en Baja California Sur.

La zona de prevención por vientos de tormenta tropical se mantiene desde Santa Fe hasta Punta Eugenia, mientras que la zona de vigilancia se extiende desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles.

Lluvias en el resto del país

Otros estados afectados por lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) son:

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Estado de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Veracruz (sur)

Se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Chihuahua

Colima

Michoacán

Guanajuato

Morelos

Tlaxcala

Ciudad de México

Chiapas

Tabasco

Y chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Alerta de deslaves e inundaciones

El SMN advirtió que las lluvias de mayor intensidad podrían provocar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas en zonas bajas. Por ello, exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 mm, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

