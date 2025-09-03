Lorena se intensifica a huracán categoría 1; impactará dos veces en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Conagua

El huracán Lorena, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 165 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, con un desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

Estados afectados por lluvias intensas

Las bandas nubosas de Lorena generan lluvias muy fuertes a intensas en varias entidades del país. El pronóstico indica:

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (centro y sureste)

Sinaloa

Baja California

Nayarit

Jalisco

Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos, además de descargas eléctricas.

Tocará tierra dos veces en Baja California Sur

De acuerdo con el SMN, el huracán Lorena impactará en dos ocasiones:

La primera vez, la noche del miércoles 3 de septiembre, en las inmediaciones de Cabo San Lucas La segunda vez, la madrugada del viernes 5 de septiembre, cerca de Punta Abreojos

Posteriormente, el ciclón perderá intensidad y se degradará a tormenta tropical sobre el noroeste de Baja California Sur, para después transformarse en ciclón post-tropical al noreste de Bahía Kino, Sonora el 7 de septiembre.

Trayectoria pronóstico

El huracán seguirá avanzando hacia el noroeste con variaciones en su intensidad:

Para la tarde del 3 de septiembre, Lorena podría fortalecerse a categoría 2 al sur de Cabo San Lázaro

al sur de Cabo San Lázaro El 4 de septiembre, volvería a bajar a categoría 1 frente a Punta Abreojos

frente a Punta Abreojos Entre el 5 y 6 de septiembre, se degradaría a tormenta tropical

Para el 7 de septiembre, se prevé como ciclón post-tropical al noreste de Bahía Kino, Sonora

Oleaje y vientos peligrosos

El fenómeno ocasiona oleaje de hasta 5.5 metros en Baja California Sur, mientras que en Sinaloa y Nayarit se esperan olas de 2 a 3 metros y en Jalisco de 1.5 a 2.5 metros. Además, las rachas de viento pueden superar los 100 km/h en las costas.

Zonas bajo vigilancia

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, además de zonas de vigilancia desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, y desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, todas en Baja California Sur.

Recomendaciones

Las autoridades de Protección Civil piden a la población de las zonas costeras extremar precauciones por las lluvias, viento y oleaje, y seguir en todo momento las indicaciones oficiales.

