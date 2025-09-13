GENERANDO AUDIO...

Se prevé que durante la madrugada del sábado comience alejarse. FOTO: Archivo

La Tormenta Tropical Mario perdió fuerza en las últimas horas y se degradó a Depresión Tropical, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se localiza a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 280 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas más fuertes. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Aunque Mario se debilita, sus bandas nubosas aún generan efectos importantes en el occidente del país. El SMN prevé lluvias puntuales de 25 a 75 milímetros en Jalisco, con acumulados que podrían alcanzar los 150 mm en zonas específicas, principalmente durante la tarde y hasta la mañana del sábado. Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, crecidas de ríos y deslaves en zonas montañosas.

Efectos en otras regiones

Además de Jalisco, la depresión tropical ocasionará oleaje elevado en las costas de Colima y Michoacán, así como nubosidad en Nayarit. Autoridades de protección civil recomiendan a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y evitar actividades marítimas en áreas afectadas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, Mario continuará debilitándose mientras se adentra en aguas más frías del Pacífico. Aunque el riesgo de impacto directo en tierra ha disminuido, los efectos de lluvias y oleaje persistirán en las próximas horas.

Las autoridades exhortan a extremar precauciones en caminos rurales y zonas de riesgo por posibles deslaves e inundaciones, además de mantenerse informados a través de canales oficiales.