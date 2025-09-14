Mario se intensifica a tormenta tropical frente a BCS

| 11:20 | Redacción Uno TV | UnoTV
Tormenta tropical Mario se reactiva en el Pacífico.
Tormenta tropical Mario se reactiva en el Pacífico. Foto: Conagua

La tormenta tropical Mario se intensificó nuevamente esta mañana en aguas del Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizó a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Tormenta tropical Mario: lluvias y vientos en Baja California Sur

Las bandas nubosas de la tormenta tropical Mario ocasionarán precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en la zona sur de Baja California Sur. El fenómeno también generará rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de entre 1 y 2 metros en la franja costera.

  • El SMN informó que las lluvias previstas podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas bajas, además de descargas eléctricas en distintos puntos del estado.

Autoridades llaman a extremar precauciones por tormenta tropical Mario

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar medidas preventivas frente a los efectos de la tormenta tropical Mario.

“El viento previsto podría derribar árboles y anuncios publicitarios”, señaló el informe, en el que se exhorta a asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por ráfagas intensas.

Localización y vigilancia de la tormenta tropical Mario

El organismo precisó que los remanentes de Mario recuperaron organización durante la mañana y evolucionaron nuevamente a tormenta tropical. Su movimiento hacia el oeste-noroeste mantiene al sistema bajo vigilancia por parte de autoridades meteorológicas y de protección civil.

El SMN reiteró el llamado a atender las recomendaciones y avisos oficiales para prevenir riesgos asociados a la tormenta tropical Mario.

