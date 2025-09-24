Narda ya es huracán categoría 2; alertan a Jalisco, Colima y Michoacán

| 21:40 | Redacción | UnoTV
Las lluvias fuertes podrían ocasionar, inundaciones y deslaves. FOTO: Cuartoscuro

El huracán Narda se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la mañana de este lunes. A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 655 kilómetros de Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón registra vientos máximos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h.

Lluvias y vientos por huracán Narda

Los desprendimientos nubosos de Narda provocarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de estos estados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que aumentaría el riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Piden extremar precauciones

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que los fuertes vientos de Narda podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades de Protección Civil llaman a la población a seguir las recomendaciones oficiales, mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones en las zonas costeras por el oleaje elevado y las condiciones de viento.

Te recomendamos:

Árbitra mexicana Katia García hará historia en Mundial Sub-20 de Chile

Deportes

Árbitra mexicana Katia García hará historia en Mundial Sub-20 de Chile

Chivas vence a Necaxa y Fernando Gago es abucheado en su regreso al Akron

Deportes

Chivas vence a Necaxa y Fernando Gago es abucheado en su regreso al Akron

¿Qué dice la canción de Pokémon, usada en detención de migrantes en Estados Unidos?

Entretenimiento

¿Qué dice la canción de Pokémon, usada en detención de migrantes en Estados Unidos?

UNAM recibe pliegos petitorios del CCH Sur y acuerda mesas de diálogo

Nacional

UNAM recibe pliegos petitorios del CCH Sur y acuerda mesas de diálogo

Etiquetas: , ,