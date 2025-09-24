GENERANDO AUDIO...

Las lluvias fuertes podrían ocasionar, inundaciones y deslaves. FOTO: Cuartoscuro

El huracán Narda se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la mañana de este lunes. A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 655 kilómetros de Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón registra vientos máximos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h.

Lluvias y vientos por huracán Narda

Los desprendimientos nubosos de Narda provocarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de estos estados.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, lo que aumentaría el riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Piden extremar precauciones

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que los fuertes vientos de Narda podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades de Protección Civil llaman a la población a seguir las recomendaciones oficiales, mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones en las zonas costeras por el oleaje elevado y las condiciones de viento.