GENERANDO AUDIO...

Se prevén lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la vigilancia de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca. De acuerdo con el reporte, el sistema podría evolucionar durante el fin de semana al ciclón tropical Sonia.

El organismo señaló que la zona de baja presión se ubica aproximadamente a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y que mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en los próximos siete días.

Alertan por posible formación del ciclón Sonia frente a Oaxaca

“Zona de baja presión al sur de Oaxaca incrementa a un 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 405 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana”

Detalló el SMN en su alerta

Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas

El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en los estados de Oaxaca y Chiapas, derivadas del sistema que podría convertirse en el ciclón Sonia.

De igual forma, se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano, principalmente en la zona sur.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Lluvias para este jueves 16 de octubre

El pronóstico climatológico del SMN indica la siguiente distribución de precipitaciones en el territorio nacional:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Colima

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Campeche

Intervalos de chubascos:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Lluvias aisladas:

Baja California Sur

San Luis Potosí

Zacatecas

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Vigilancia permanente del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del sistema y su posible transformación en el ciclón tropical Sonia.

Se prevé que, de continuar su desplazamiento actual, este fenómeno se fortalezca en las próximas 48 horas, lo que podría incrementar las precipitaciones en los estados del sur y sureste de México.