Alertan por posible formación de ciclón Sonia frente a Oaxaca
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la vigilancia de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca. De acuerdo con el reporte, el sistema podría evolucionar durante el fin de semana al ciclón tropical Sonia.
El organismo señaló que la zona de baja presión se ubica aproximadamente a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y que mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en los próximos siete días.
“Zona de baja presión al sur de Oaxaca incrementa a un 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 405 km al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana”
Detalló el SMN en su alerta
Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas
El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en los estados de Oaxaca y Chiapas, derivadas del sistema que podría convertirse en el ciclón Sonia.
De igual forma, se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano, principalmente en la zona sur.
Lluvias para este jueves 16 de octubre
El pronóstico climatológico del SMN indica la siguiente distribución de precipitaciones en el territorio nacional:
Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit
- Jalisco
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Colima
- Michoacán
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
Intervalos de chubascos:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
Lluvias aisladas:
- Baja California Sur
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Vigilancia permanente del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del sistema y su posible transformación en el ciclón tropical Sonia.
Se prevé que, de continuar su desplazamiento actual, este fenómeno se fortalezca en las próximas 48 horas, lo que podría incrementar las precipitaciones en los estados del sur y sureste de México.