Posible huracán Priscila se estaría formando en Pacífico. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un posible ciclón que podría formarse en las costas del Pacífico mexicano, afectando a Jalisco, Colima, Michoacán, Baja California, Baja California Sur y Guerrero. De evolucionar a huracán categoría 1, el fenómeno recibiría el nombre de “Priscilla” y podría intensificarse entre el domingo y lunes.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez, explicó el posible desarrollo del sistema.

“En las próximas 24 horas ya podría alcanzar la categoría de tormenta tropical y conforme continúe acercándose por el océano… ya pudiéramos estar entre una tormenta tropical fuerte y un huracán categoría uno”.

Tres escenarios para el posible huracán Priscilla

De acuerdo con los pronósticos, se contemplan tres posibles escenarios para la trayectoria del sistema. Vázquez detalló que los modelos numéricos indican varias zonas potenciales de reubicación.

“Tenemos tres zonas donde potencialmente se pudiera reubicar este sistema actualmente con los modelos numéricos”.

Modelos físicos y dinámicos muestran que la trayectoria podría acercarse más a la costa, aunque todavía de manera relativamente lejana. En algunos escenarios, el sistema se aproximaría a Jalisco y Colima, mientras que otros lo ubican desplazándose hacia el noroeste del Pacífico.

“Cuando vemos todo este ensamble de modelos, por lo menos en las próximas 24 horas, hay una consistencia de que este sistema se estará moviendo hacia el noroeste”.

Posibles afectaciones en costas del Pacífico

Entre las posibles afectaciones en Jalisco, Michoacán y Colima, se esperan oleajes de entre cuatro y cinco metros, con impacto en la navegación y comunidades costeras.

“Con esta gran extensión de vientos vamos a ver un incremento muy relevante en el oleaje y esta va a ser una de las variables que va a causar los mayores efectos con este sistema tropical en costas nacionales”, precisó Fabián Vázquez.

El SMN proyecta que el oleaje podría alcanzar entre cuatro y cinco metros desde las costas de Michoacán a partir del domingo, lo que representa un riesgo para la navegación y las comunidades costeras. La dependencia mantiene vigilancia y recomienda a la población seguir las alertas oficiales.

SMN mantiene vigilancia en península de Baja California por lluvias

El SMN mantiene especial vigilancia en Baja California y Baja California Sur, donde se esperan precipitaciones de hasta 75 mm. La dependencia recomendó extremar precauciones ante posibles lluvias intensas y vientos fuertes. Vázquez indicó:

“Estamos invitando a que toda la población de Baja California Sur se mantenga informada y pendiente de este fenómeno, porque pudiera generar condiciones de tiempo significativo para la próxima semana en aquella región”.

El SMN informó que continúa monitoreando la evolución del fenómeno y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las indicaciones de protección civil y atender alertas locales sobre lluvias, vientos y posibles marejadas.

