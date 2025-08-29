GENERANDO AUDIO...

Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco

La mañana de este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México se presenta con cielo medio nublado y ambiente fresco, además de frío con bancos de niebla en zonas altas. Para la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias y chubascos en la capital, así como lluvias puntuales fuertes en el Edomex, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad.

Asimismo, las rachas de viento de hasta 40 km/h representan riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Temperaturas para este viernes

Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C.

mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Toluca, Estado de México: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C.

mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento: dirección este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Las autoridades llaman a la población a no tirar basura en las calles, revisar coladeras cercanas, y evitar transitar en zonas con encharcamientos o corrientes de agua. También sugieren llevar paraguas o impermeable y estar atentos a los reportes del SMN y Protección Civil.

Pronóstico para el sábado 30 de agosto

Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la Ciudad de México y el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

