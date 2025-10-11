Prevén que Raymond toque tierra en Baja California Sur en las próximas horas

GENERANDO AUDIO...

A las 9:00, estaba a 170 kilómetros de Cabo San Lucas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La tormenta tropical Raymond se aproxima a la región sur del estado de Baja California Sur y se espera que ingrese a tierra en las próximas horas como posible depresión tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 9:00 horas, el centro de la tormenta se encontraba a 170 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 24 km/h.

Lluvias intensas y vientos fuertes por Raymond

Su circulación generará lluvias intensas de 75 a 150 mm en el centro y sur de Baja California Sur, así como en el centro y este de Sonora y el oeste y sur de Chihuahua.

En Durango, Sinaloa y Nayarit, se esperan precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que en Baja California las lluvias serán fuertes, de 25 a 50 mm.

Los vientos alcanzarán entre 40 y 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa sur de Baja California Sur; entre 30 y 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Nayarit y Sinaloa, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Oleaje elevado y riesgos en la costa

Por otro lado, el SMN alertó sobre olas de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California.

Estas condiciones pueden provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y caída de árboles o anuncios publicitarios, por lo que la población debe extremar precauciones.

Zonas de prevención

El organismo mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

La recomendación es seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informado a través de los canales de autoridades estatales y federales.

Raymond amenaza con lluvias intensas y vientos fuertes en varias regiones del noroeste de México, por lo que las autoridades exhortan a la población a prepararse y atender los avisos oficiales para garantizar su seguridad.