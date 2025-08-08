GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó para este jueves 7 de agosto la Alerta Roja en la alcaldía Álvaro Obregón debido a lluvias intensas y posible caída de granizo que representan un riesgo importante para la población de esta demarcación.

Además, la dependencia actualizó la Alerta Amarilla para otras alcaldías de la capital, donde persisten las condiciones de lluvias fuertes y granizo, alertando sobre los peligros asociados y recomendaciones para prevenir incidentes.

Recomendaciones para la población

La alcaldía Álvaro Obregón presenta un pronóstico de lluvias fuertes para este jueves, con acumulados estimados entre 50 y 70 milímetros, acompañadas de la posibilidad de caída de granizo. Estas condiciones han motivado la activación de la Alerta Roja para esta zona.

Ante la Alerta Roja en Álvaro Obregón, se exhorta a la población a tomar medidas preventivas para minimizar riesgos:

En caso de vivir en zonas de inundación, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas .

. Desconectar aparatos eléctricos para evitar riesgos por cortocircuitos.

para evitar riesgos por cortocircuitos. Seguir las indicaciones y recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Evitar cruzar puentes o pasos vehiculares si los ríos o arroyos presentan corrientes caudalosas.

Condiciones climáticas en otras alcaldías

En las siguientes alcaldías se mantiene la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y riesgo de granizo:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

En estas demarcaciones, las lluvias intensas podrían generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de la posible caída de ramas, árboles y lonas, lo que representa un riesgo para la seguridad vial y de los habitantes.

Para las alcaldías con Alerta Amarilla, se recomienda:

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar para evitar taponamientos.

Mantener puertas y ventanas cerradas durante las lluvias.

No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua.

Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.

Impacto esperado y vigilancia

La SGIRPC mantiene un monitoreo constante del comportamiento del clima para garantizar la seguridad de la ciudadanía y emitir alertas oportunas.

Por ello, la dependencia insiste en la importancia de seguir las medidas preventivas y atender las indicaciones oficiales para evitar accidentes y daños materiales.

