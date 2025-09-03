GENERANDO AUDIO...

Lluvias afectarán la noche del martes en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura por la persistencia de lluvias fuertes en la Ciudad de México. El aviso aplica hasta las 4:00 horas del miércoles 3, con un pronóstico mayor a 70 milímetros de lluvia acumulada.

De acuerdo con la dependencia, el nivel máximo de riesgo aplica para la alcaldía Gustavo A. Madero, en la que se esperan lluvias superiores a los 70 milímetros, lo que significa lluvias torrenciales que puede generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua.

Protección Civil de la Ciudad de México recomienda a la población extremar precauciones ante la Alerta Púrpura por lluvias intensas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Además, se aconseja contar con un plan familiar de emergencia, mantener cargados los teléfonos móviles y monitorear la información oficial a través de medios confiables.

Tres alcaldías en Alerta Roja por lluvias

En Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, se mantiene la Alerta Roja. Las precipitaciones pueden generar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua peligrosas.

Alerta Naranja en seis alcaldías

Además, la Alerta Naranja se mantiene en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan con pronósticos de 30 a 49 milímetros de lluvia.

Las autoridades advirtieron que las lluvias estarán acompañadas de encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas principales.

Persistencia de lluvias: Alerta Amarilla

La Alerta Amarilla sigue vigente para la noche de este martes y la madrugada del miércoles en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, y Xochimilco.

En estas demarcaciones, aunque la intensidad será menor, se esperan charcos, encharcamientos y caída de ramas o lonas que podrían afectar la circulación vehicular y peatonal.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil de la CDMX pidió a la población:

No tirar basura en coladeras

Evitar cruzar avenidas con corrientes de agua

Guardar documentos importantes en bolsas selladas si viven en zonas de riesgo

Usar paraguas o impermeable al salir

Desconectar aparatos eléctricos en caso de inundaciones

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]