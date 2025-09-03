Activan Alertas Púrpura y Roja en CDMX por lluvias torrenciales este martes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura por la persistencia de lluvias fuertes en la Ciudad de México. El aviso aplica hasta las 4:00 horas del miércoles 3, con un pronóstico mayor a 70 milímetros de lluvia acumulada.
De acuerdo con la dependencia, el nivel máximo de riesgo aplica para la alcaldía Gustavo A. Madero, en la que se esperan lluvias superiores a los 70 milímetros, lo que significa lluvias torrenciales que puede generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua.
Protección Civil de la Ciudad de México recomienda a la población extremar precauciones ante la Alerta Púrpura por lluvias intensas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Además, se aconseja contar con un plan familiar de emergencia, mantener cargados los teléfonos móviles y monitorear la información oficial a través de medios confiables.
Tres alcaldías en Alerta Roja por lluvias
En Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, se mantiene la Alerta Roja. Las precipitaciones pueden generar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua peligrosas.
Alerta Naranja en seis alcaldías
Además, la Alerta Naranja se mantiene en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan con pronósticos de 30 a 49 milímetros de lluvia.
Las autoridades advirtieron que las lluvias estarán acompañadas de encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas principales.
Persistencia de lluvias: Alerta Amarilla
La Alerta Amarilla sigue vigente para la noche de este martes y la madrugada del miércoles en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, y Xochimilco.
En estas demarcaciones, aunque la intensidad será menor, se esperan charcos, encharcamientos y caída de ramas o lonas que podrían afectar la circulación vehicular y peatonal.
Recomendaciones de Protección Civil
Protección Civil de la CDMX pidió a la población:
- No tirar basura en coladeras
- Evitar cruzar avenidas con corrientes de agua
- Guardar documentos importantes en bolsas selladas si viven en zonas de riesgo
- Usar paraguas o impermeable al salir
- Desconectar aparatos eléctricos en caso de inundaciones